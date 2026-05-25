Пожар и стрелба в център за лечение на ебола (ВИДЕО)

Полицията в източната част на Демократична република Конго е стреляла във въздуха, след като разгневени тълпи са се опитали да си върнат телата на близки, починали в център за лечение на ебола в Монгвалу, съобщиха двама местни журналисти пред BBC. Неделните вълнения са продължили през целия ден, съобщиха репортерите. Лечебният център, разположен в болничен комплекс, беше същото място, което беше обект на атака през нощта от петък срещу събота, когато беше подпалена изолационна палатка.

Според медицинския директор на болница „Монгвалу“ д-р Ричард Локуду, нападателите в неделя са поискали телата на двама души да бъдат предадени на семействата им.

Той заяви пред информационна агенция Асошиейтед прес, че болницата е в „обща готовност“.

Един от загиналите е католически пастор, който е бил „известна местна личност – религиозен водач“, съобщи служител на болницата пред агенция AFP.

With Ebola still raging in the DR Congo, a crowd attacks and sets fire to an Ebola treatment center.... this doesn't look promising at all.... pic.twitter.com/oNigV4u0Sm — ⚔Dennis⚔ (@clovis1931) May 24, 2026

Тялото на жертвите е силно заразно

Тялото на починала жертва на ебола е силно заразно и може да доведе до по-нататъшно разпространение на вируса, когато е подготвено за погребение. Според официални лица, в настоящата епидемия има над 900 предполагаеми случая на ебола и 220 предполагаеми смъртни случая. ОЩЕ: Еболата в Конго излиза извън контрол