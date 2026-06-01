Да измамиш системата: 16-годишен иска да е депутат, излъгал, че е джудже (СНИМКА)

Скандал на изборите в Нигерия, след като кандидат за депутат се е преструвал на джудже, за да скрие възрастта си. Садис Буба Мохамед се е оттеглил от надпреварата, след като се разкрива, че е на около 16 години. Той е твърдел, че е на 30 години и обяснявал външния си вид с това, че има джуджест растеж.
По-късно обаче се появява копие на документ, показващ дата на раждане през 2010 г. Това е потвърдено и от хора, запознати с неговия произход, включително бивш учител.
След разкритията Мохамед се оттегля от изборите.
A scandal has erupted in Nigeria’s elections: a candidate allegedly pretended to be a dwarf to hide his age— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026
Sadis Buba Muhammad withdrew from the race after it emerged that he is around 16 years old.
He had claimed to be about 30 and explained his appearance by saying he had…