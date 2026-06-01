Да измамиш системата: 16-годишен иска да е депутат, излъгал, че е джудже (СНИМКА)

01 юни 2026, 9:32 часа 387 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Скандал на изборите в Нигерия, след като кандидат за депутат се е преструвал на джудже, за да скрие възрастта си. Садис Буба Мохамед се е оттеглил от надпреварата, след като се разкрива, че е на около 16 години. Той е твърдел, че е на 30 години и обяснявал външния си вид с това, че има джуджест растеж.

По-късно обаче се появява копие на документ, показващ дата на раждане през 2010 г. Това е потвърдено и от хора, запознати с неговия произход, включително бивш учител.

След разкритията Мохамед се оттегля от изборите.

Виолета Иванова Редактор
