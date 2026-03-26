0,28 долара заплата: Протести във Венецуела с "Къде са парите ни?"

Икономическата криза във Венецуела изкара хората на улицата. Работници и студенти от Централния университет на Венецуела (UCV) започнаха протести за четвърти път тази година, с искане за по-високи доходи, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Недоволните оправиха призив за нови демонстрации на 9 април пред централата на правителството в Каракас.

"Къде са парите на всички венецуелци"

"Възползваме се от тази възможност да поканим цяла Венецуела на 9 април да марширува към Каракас, през Мирафлорес (централата на изпълнителната власт), за да поиска от брата и сестрата Родригес (Делси и Хорхе) отговор: къде са парите на всички венецуелци?", каза пред медиите Хосе Патинес, генерален секретар на синдиката на Министерството на външните работи.

В кампуса на UCV ваботниците и студентите се събраха и проведоха събрание, а по-късно излязоха на протест, настоявайки за увеличение на минималната работна заплата, която от 4 години е с размер на 130 боливара - около 0,28 долара месечно по официалния обменен курс, определен от Централната банка на Венецуела (BCV).

Изпълнителната власт фокусира през последните години политиката върху изплащането на два бонуса, несвързани със заплата, на държавни служители, на обща стойност 160 щатски долара, депозирани в местна валута по официалния курс за деня. Тези бонуси не засягат трудовите обезщетения.

Патинес заяви, че ще поиска изпълняващата длъжността президентка Делси Родригес и нейният брат - председателят на парламента Хорхе Родригес, да бъдат подведени под отговорност за постоянните проблеми с водоснабдяването и електрозахранването на страната, предаде БТА.

"Спрете с извиненията, спрете да лъжете венецуелците. Ако не можете да се справите с работата, предайте я", добави той.

Източник: Getty Images

Минималната заплата покрива едва 0,05% от разходите за храна

Валентина Сиалони, студентка от UCV, заяви, че е необходимо да се продължи да се вдига шум, така че заплатите, стипендиите, условията на живот и условията на обучение "да си струват в страна, която винаги си е струвала".

Сумата, нужна за покриване на основни хранителни разходи за едно семейство във Венецуела достигна 645,60 щатски долара през февруари. Това сочи оценката на хранителната кошница, публикувана в понеделник от неправителствената организация Център за документация и анализ на Венецуелската федерация на учителите (Cendas-FVM).

Според анализа минималната работна заплата едва покрива 0,05% от цената на тази кошница за семейство от 5 души.

В началото на март Централната банка на Венецуела съобщи, че южноамериканската страна е натрупала инфлация от 51,9% през първите два месеца на 2026 г., след като е регистрирала увеличение на цените с 14,6% през февруари и 32,6% през януари.