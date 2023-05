2-годишно дете е ударено от куршум, докато си играело навън

Инцидентът е станал в понеделник в детска градина, докато няколко деца са си играели навън. Едно дете „изглежда се спънало и било видяно да кърви от лицето“, съобщиха от полицията във вторник. ОЩЕ: Тийнейджър застреля трима души в американския щат Ню Мексико

От детската градина са уведомили родителите, които са завели детето в Регионалния медицински център на Юта. Чрез сканиране лекарите са открили "малък калибър куршум", забит в главата на малкото дете. То е прехвърлено в местна детска болница за лечение и в момента е в стабилно състояние

