Опасност от ядрена ескалация: КНДР с ракетна база до границата с Китай (СНИМКА)

Северна Корея е построила секретна ракетна база до границата с Китай, съобщи Bloomberg. Тези ракети представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и САЩ. Разполагането на такава база говори, че ядрените амбиции на Ким Чен Ин нарастват, допълва изданието. В базата са разположени най-съвременното стратегическо въоръжение на КНДР, се казва в отчета на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Базата

Базата в Синпун се намира на 27 км от границата с Китай и вероятно има подразделение с бригаден размер, което е снабдено с от шест до девет междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави и техните мобилни пускови установки.

"Тези ракети представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и континенталната част на САЩ. Според текущите оценки, по време на криза или война тези пускови установки и ракети ще напуснат базата и ще се срещнат със специални подразделения, отговарящи за съхраняването и транспортирането на бойните глави и ще проведат операции по изстрелването, от предварително изследвани разпръснати площадки", пише в отчета.

Bloomberg допълва, че строителството на базите е започнало около 2004 г., а през 2014 г. обектите са били въведени в експлоатация. От министерството на отбраната на Южна Корея заявиха, че внимателно следят ядрената и ракетна дейност на КНДР, без да предоставят детайлна информация.

Ескалация

"Наскоро установената ракетна база подчертава ескалацията на ядрената заплаха и стратегическите намерения на режима. Тя подчертава и суровата реалност, че ядреният арсенал на Северна Корея може да бъде по-голям, по-разпръснат и по-издържлив, отколкото се смята", подчертават авторите на доклада.

Анализаторите отбелязват още, че разполагането на тази база до границата с Китай я защитава от атаки. Затова с увеличаването на производството и реалният боен опит на Русия, това говори, че ядрените амбиции на Ким Чен Ин нарастват и стават все по-трудни за сдържане.

