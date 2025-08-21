Войната в Украйна:

Легендарната Нешка Робева алармира за огромен проблем, свързан с бъдещето на художествената гимнастика

В момента най-добрите ни гимнастички са в Рио де Жанейро, където се провежда 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика. Състезателки от рекордните 76 държави участват на планетарния шампионат. България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Легендата на спорта Нешка Робева коментира шансовете на родните грации в Бразилия и алармира за огромен проблем за бъдещето на художествената гимнастика.

Робева даде специално интервю пред "България Днес", в което оцени шансовете на родния ансамбъл на световния шампионат и призова българската публика да подкрепи момичетата: "Имаме добър ансамбъл въпреки някои проблеми, свързани с контузии. Ако момичетата успеят да се справят и се опазят от грешки, то ще бъдем конкурентоспособни в Рио. Аз съм уверена, че енергията, която хората в България изпращат на нашите състезателки, се усеща от гимнастичките. Нека да им изпратим обичта си! Вярвам, че народната любов може да прелети океани и да даде криле на Златните ни момичета. Моля се и вярвам, че нашият спорт може отново да обедини нацията и да ни зарадва с успехи!"

Робева предупреди: Изкуственият интелект превзема спорта

След това легендарната треньорка, която стои в основата на българската школа, подчерта огромен проблем, свързан с бъдещето на спорта. Според нея изкуственият интелект превзема художествената гимнастика: "Съчетанията стават все по-сложни, но ми липсва да усетя чисто човешкото вълнение от спорта в някои от състезателките. Имам усещането, че изкуственият интелект превзема художествената гимнастика. Скоро музиката и съчетанията ще се правят от роботизирани чат ботове."

Междувременно в Бразилия, Стилияна Николова поведе на всички уреди след първите два потока.

