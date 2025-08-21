Отиде си любим глас на България

Войната в Украйна:

На 21 август 2025 г. почина Васил Кожухаров. Неговият глас озвучаваше известни и любими филми. Кожухаров правеше дублажи от времето на VHS касетите. Скръбната вест съобщи актрисата Милена Живкова в своя Facebook профил. "Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!", написа Живкова.

Всеки разпознава този глас

"Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език! Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", пише още Милена Живкова.

 

 

Снимка: Facebook/Милена Живкова

Васил Кожухаров израства в центъра на София. Завършва Втора английска гимназия. След казармата е приет да учи английска филология в СУ "Климент Охридски". Работил е като учител по разпределение в продължение на девет години. Преподавател е по английски език. По-късно започва да превежда и озвучава филми.

1000 филма

Кожухаров е озвучил около 1000 филма, сред които "Белязаният", "Кръстникът 1, 2, 3" и "Ергенско парти" с Том Ханкс. Първите му опити в тази област започват през 86-а година, а през 89-а вече натрупва сериозен опит в дублажа.

