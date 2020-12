Администрацията на Байдън - отрочета на непрозрачна консултантска компания

Спирайки се на няколко министри, работили за една и съща консултантска компания във Вашингтон, Джо Байдън подхранва полемиката около система, която позволява на американски държавници да работят за лобисти между влизанията си във властта, пише Пол Хандли от Франс прес.

NEW: @RaytheonTech officials are said to be excited by the prospect of a board member becoming BIDEN's defense secretary.



LLOYD J. AUSTIN III owned $500k+ of RAYTHEON stock as of Oct,&was paid $1.4M in stock&other compensation by a predecessor company https://t.co/LZYJJnnTLb — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) December 9, 2020

Biden’s pick for secretary of defense headed US Central Command with responsibility for Iraq, Afghanistan, Yemen and Syria, where he participated in a $500 million program to raise an army of Syrian fighters that totally failed https://t.co/xiQzUW5R0o — Rania Khalek (@RaniaKhalek) December 8, 2020

Who is Lloyd Austin, Joe Biden’s Defense Secretary pick?



- Board member of Raytheon, which supplies bombs to Saudi Arabia for the genocide in Yemen;



- Key player in arming Al-Qaeda “rebels” in Syria to overthrow Assad;



- War criminal who helped spearhead the invasion of Iraq. https://t.co/yRxag57M5l — Sarah Abdallah (@sahouraxo) December 8, 2020

The prospect of a pre-emptive pardon for President Trump's attorney Rudy Giuliani, who has been in the middle of many of Trump's worst anti-democratic abuses and was the subject of a criminal complaint by @CREWcrew, is troubling for the democracy.https://t.co/YaxFZyGy8b — Noah Bookbinder (@NoahBookbinder) December 1, 2020

A Washington, D.C. consulting company, WestExec Advisors, founded by Joe Biden’s secretary of state nominee, Antony Blinken, has removed all details of its China-related business...https://t.co/Rmbx6Fwiar pic.twitter.com/MJJR3nlYoX — Nick Short 🇺🇸 (@PoliticalShort) December 2, 2020

Бъдещите началник на американската дипломация Тони Блинкън , директорка на американското разузнаване Аврил Хейнс и правителствена говорителка Джен Саки са работили за компанията WestExec Advisors.Генерал Лойд Остин , избран от новоизбрания президент да управлява Министерството на отбраната, е не само съветник в WestExec, но и един от управляващите в инвестиционния фонд на тази компания - Pine Island Capital Partners.Според американски медии новоизбраният президент демократ обмисля варианта друг консултант от WestExec, Дейвид Коен, да оглави главната американска разузнавателна агенция ЦРУ.След четири години обвинения в конфликти на интереси срещу Доналд Тръмп, решението на Байдън да черпи кадри от тази частна консултантска компания, която има тесни връзки с отбранителната индустрия, предизвика доста критики."Сега правителството на Байдън и неговите кандидати трябва да покажат, че ще вземат целенасочени мерки за избягване на всякакви конфликти на интереси", заяви Ноа Букбайндър, директор на антикорупционната организация "Граждани за отговорност и етика във Вашингтон". След демонстрираното от Тръмп пренебрежение към етичните норми, "се надявам следващото правителство да си извлече поуки", добави той. Компанията WestExec е създадена през 2017 г. и в нея постъпват на работа бивши представители на правителството на Барак Обама след избирането на Доналд Тръмп за президент. Те предлагат "стратегически съвети" на фирми, желаещи да използват знанията им в областта на сигурността и отбраната. Някои виждат в практиките на тази фирма вид лобизъм, използване на мрежи на влияние за убеждаване на длъжностни лица и конгресмени да изменят закони в интерес на клиентите й.Корупционни скандали в САЩ подтикнаха законодателите да наложат по-стриктни правила на лобистите, включително да обявят публично клиентите си. Това обаче не се отнася за консултантските компании и техните служители, които не са длъжни да разкриват имената на клиентите си.Специализираното списание The American prospect и в. New York Times идентифицираха въпреки това някои от клиентите на WestExec, в това число производителя на дронове Shield AI, който има договори с Пентагона, Schmidt Futures, управляван от бившия шеф на Гугъл Ерик Шмид, а също така и израелската фирма Windward, специализирана в изкуствения интелект. Инвестиционният фонд на WestExec, Pine Island, събра 283 милиона долара за инвестиции в дружества от отбранителната индустрия. Според Ричард Пейнтър, бивш юридически съветник в Белия дом, липсата на прозрачност на компаниите за стратегически съвети е реален проблем. "Юридическите пролуки като тази се умножиха при управлението на Тръмп и трябва да изчезнат. Имената на клиентите трябва да бъдат разкрити, ако не на широката общественост, то поне на длъжностни лица, отговарящи за етиката", написа той в Twitter. "Трябва да се забрани на бивши клиенти на назначени от президента хора в правителството, които не се съгласят имената им да бъдат разкрити публично, да участват в срещи с тези политически назначения, щом те станат част от правителството. Без изключения", добавя той. Още: Байдън прави проверка на отдела за борба с тероризма и финансовото разузнаване