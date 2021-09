Американски сенатори поискаха „пълна отчетност“ по казуса с фалшифицираните данни, в който бе въвлечена Кристалина Георгиева

Демократът Робърт Менендес, председател на комисията по външните работи към Сената на САЩ, и най-високопоставеният републиканец в комисията Джеймс Риш изпратиха писмо до президента Джо Байдън с апел Министерството на финансите на САЩ "да предостави пълна отчетност" с цялата нужна бързина относно разразилия се спор.

Георгиева, която е управляващ директор на МВФ от април 2019 г., отхвърли твърденията в доклада на външното разследване, проведено от американската юридическа кантора УилмърХейл (WilmerHale), че докато е била главен изпълнителен директор на банката през 2017 г., е прилагала „неправомерен натиск“ върху персонала, за да променят данните в полза на Китай. Това е осигурило на азиатската държава по-добро класиране в списъка „Doing Business“ ("Да правиш бизнес") през 2018 г. относно инвестиционния климат в страната.

В петък Георгиева нарече обвиненията срещу нея „фалшиви“ и обвини офиса на бившия президент на Световната банка Джим Йонг Ким в манипулиране на данните, пише изданието.

Вчера заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис се срещна с Кристалина Георгиева във Вашингтон и постна туит в нейна подкрепа:

"Винаги е хубаво да видя (Кристалина) Георгиева от МВФ", написа той. И добави, че МВФ е показал "истинско лидерство" при раздаването на паричните резерви на страните членки.

Always good to see IMF’s @KGeorgieva.



We discussed the global economy.

The IMF has shown real leadership on special drawing rights - we’re now working to channel this funding towards developing countries.



Also compared notes on our support programmes for Ukraine. pic.twitter.com/tTOw1SvU2v