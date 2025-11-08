Най-дългият шътдаун в историята на САЩ: Над милион държавни служители са в принудителен отпуск или работят без заплата

Около 900 000 служители в публичния сектор на САЩ са в принудителен отпуск от 1 октомври, след като Конгресът не успя да постигне споразумение за нов бюджет. Други около 700 000 държавни служители работят, без да получават заплата - вече повече от месец. Финансовото положение на много от тях е катастрофално.

Най-продължителният шътдаун в САЩ

Това е най-продължителният шътдаун в историята на САЩ, изчислява германската обществена медия АРД. Предишният най-дълъг блокаж (35 дни) беше по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Сега Америка е в шътдаун от 37 дни.

Вината за това е основно на републиканците, показват допитванията още от първия ден на блокажа. Междувременно за първи път го призна и самият Доналд Тръмп, който след победата на демократите в изборите за губернатор във Вирджиния и Ню Джърси, както и на кметските избори в Ню Йорк, не пропусна обаче да обвини за шътдауна и "радикалните демократи в Сената", припомня АРД.

Още: Първа реална стъпка за ново отлагане на фалита на правителството на САЩ

Демократите са склонни да одобрят новия бюджет само ако планираните съкращения в здравните програми за хора с ниски доходи бъдат отменени. Но администрацията на Тръмп смята, че без тези съкращения не може да се финансира здравната система. Резултатът е пълна безизходица, а потърпевши са основно хората с ниски доходи. Защото и помощите за закупуване на храна по програмата SNAP се изплащат все по-бавно. Само в Кентъки около 600 000 семейства разчитат на тази програма, цитира АРД губернатора на щата Анди Бешиър.

Снимка: Getty images

"Никой не печели от това"

Сред тези, които в момента работят без заплащане, са и около 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители на Агенцията за транспортна сигурност. Мнозина са си взели болнични, за да могат да изкарват пари по друг начин - например като шофьори на Uber. Резултатът: недостиг на персонал и отменени или закъснели полети.

Ако до този петък не бъде постигнато споразумение, въздушният трафик в 40 летища ще бъде намален с 10%. Това може да засегне до 1800 полета, предупреждава американският министър на транспорта. Средно в САЩ се извършват 45 000 полета на ден.

Още: САЩ намаляват броя на вътрешните полети

"Никой не печели от този шътдаун", казва републиканският сенатор Майк Раундс пред CNBC. По неговите думи на седмица САЩ губят 15 милиарда долара от икономическата си мощ. Но той вярва, че след изборния успех на демократите най-накрая ще бъде постигнат компромис, за да бъде приет бюджетът и да бъде прекратен блокажът. Крайно време е, смятат и много от държавните служители, които са разочаровани до краен предел от политическите игри, водени на техен гръб.

Източник: "Дойче веле"