Арестуваха лидера на преврата в Боливия. Президентът стои зад "самопреврат"? (ВИДЕО)

Стотици войници и бронирани автомобили заеха позиция на площад "Мурильо", където се намират ключови правителствени сгради. Един от бронираните автомобили разби главната порта на президентския дворец, което позволи на войниците да влязат. По-късно всички те се оттеглиха.

Bolivian President Luis Arce met with General Suniga, the leader of the military coup, at his captured residence and ordered the disbandment of rebel forces, but the general refused. pic.twitter.com/y0gHkQP9uH