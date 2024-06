Опит за преврат в Боливия, президентът нареди на армията да се намеси (ВИДЕО)

Танк е разбил портала на президентския дворец в столицата Ла Пас, а въоръжени военнослужещи са нахлули в сградата. "Ако зачитате йерархията на военното командване, изтеглете всичките си сили сега. Това е заповед", заяви Арсе, който като президент на страната е върховен главнокомандващ. Държавният глава призова боливийския народ на Боливия да защити демокрацията срещу военната хунта.

Президентът на Боливия заподозря късно снощи военен преврат поради "необичайна мобилизация" на някои военни подразделения в Ла Пас, а бившият президент на южноамериканската страна Ево Моралес на свой ред е обвинил в заговор главнокомандващия местната армия генерал Хуан Хосе Сунига. Арсе и Сунига са се срещнали, но генералът е отказал да спре с действията си.

Incredible! Another coup attempt in Bolivia. The US empire is at it again? 🤔 Their Lithium is not yours, a-holes! pic.twitter.com/gHeZ3QtKQa

Струпване на тежко въоръжени военнослужещи и бронирани бойни машини е забелязано на централния площад "Мурильо" в Ла Пас, отбелязва агенцията. "Тримата началници на въоръжените сили дойдоха да изразят своето безпокойство. Ще има ново правителство, със сигурност нещата ще се променят. Страната ни не може повече да продължава по този начин. Засега обаче признаваме президента Арсе за върховен главнокомандващ", заяви Сунига пред местен телевизионен канал, цитиран от Ройтерс.

"Спрете да унищожавате страната, спрете да вкарвате народа в бедност, спрете да унижавате армията", каза генералът на централния плащад преди щурма на президентския дворец. Той обеща, че ще освободи всички политически затворници, в това число и изпълнявалата длъжността на временен президент на Боливия Дженин Анес, осъдена за извършване на държавен преврат.

A coup d'état has reportedly occurred in Bolivia. In response, the President of Honduras has called for an emergency meeting of SELAC (Community of Latin American and Caribbean Countries) to address the situation. pic.twitter.com/mcPBnMKDDB