Спорт:

Бедствено положение в Южна Америка: Горски пожари отнеха животи и евакуираха десетки хиляди хора

18 януари 2026, 19:52 часа 282 прочитания 0 коментара
Бедствено положение в Южна Америка: Горски пожари отнеха животи и евакуираха десетки хиляди хора

Президентът на Чили Габриел Борич обяви днес, 18 януари, бедствено положение в два региона в южната част на страната заради бушуващите горски пожари, които причиниха смъртта на най-малко 16 души и принудиха над 20 000 да се евакуират. Според местната агенция, отговаряща за горите, по данни от тази сутрин пожарникарите се борят с 24 пожара в цялата страна, като най-големият е в регионите Нюбле и Биобио. Там правителството обяви извънредно положение, предаде БТА. Регионите са на около 500 км от столицата Сантяго.

„Предвид значителните пожари в момента, реших да обявя бедствено положение в Нюбле и Биобио. Всички ресурси на налице“, заяви Борич в социалната мрежа X.

Министърът на сигурността Луис Кордеро каза днес, че 15 души са загиналите в Биобио, докато в Нюбле има една жертва.

Още: Планирано изгаряне: Ето как Гърция ще се бори с горските пожари

Снимка: Getty Images

8500 хектара земя е унищожена

Към момента пожарите в двата региона са опустошили близо 8500 хектара площи, застрашавайки множество общности в региона, което принуди властите да обявят евакуации.

Чилийската агенция за справяне с бедствията съобщи, че близо 20 000 души са евакуирани, а най-малко 250 къщи са унищожени. Властите казват, че неблагоприятни условия като силни ветрове и високи температури са спомогнали за разпространяването на горските пожари и затрудняват огнеборците при потушаването им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Както в Чили, така и съседна Аржентина са обхванати от екстремни температури и горещи вълни от началото на годината. Опустошителни горски пожари избухнаха по-рано този месец в аржентинската област Патагония.

Още: България е сред най-засегнатите от горски пожари страни в ЕС, включително в защитени зони

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Пожари Горски пожари Чили бедствено положение
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес