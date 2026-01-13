Лайфстайл:

Белият дом официално: Тръмп иска да купи Гренландия (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп иска да купи Гренландия. Това беше заявено директно от прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит. Според нея Тръмп смята, че ако САЩ не придобият Гренландия сега, тя евентуално може да бъде "закупена" или дори конфискувана от Китай или Русия. А това, според Тръмп, би било лошо за всички - САЩ, Европа и самата Гренландия.

Вчера бе съобщено, че президентът на САЩ е наредил на Командването за специални операции да разработи план за нахлуване в Гренландия. Американски генерали обаче смятали плана за "лудост", отбелязвайки, че да се говори с Тръмп по този въпрос е "все едно да преговаряш с петгодишно дете". ОЩЕ: Тръмп е разпоредил план за нахлуване в Гренландия. Генерали смятат, че се държи като 5-годишен

"Гренландия трябва да приеме предложението на САЩ, защото не биха искали да видят как Китай или Русия ги завладяват. Тяхната отбрана се състои от два кучешки впряга", заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета Air Force One. ОЩЕ: Тръмп: Отбраната на Гренландия са два кучешки впряга

Виолета Иванова
