Тръмп е разпоредил план за нахлуване в Гренландия. Генерали смятат, че се държи като 5-годишен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Командването за специални операции да разработи план за нахлуване в Гренландия. Решението на Тръмп е критикувано от Обединения комитет на началник-щабовете, основният орган, който планира и командва въоръжените сили на САЩ. Комисията смята, че заповедта на президента е незаконна и няма да получи подкрепа от Конгреса, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници. Същевременно източникът на вестника съобщава, че хардлайнерите около американския президент се чувстват вдъхновени от операцията във Венецуела и сега нямат търпение да завземат Гренландия, преди Русия или Китай да предприемат каквито и да било действия.

Американски генерали обаче смятали плана за "лудост", отбелязвайки, че да се говори с Тръмп по този въпрос е "все едно преговаряш с петгодишно дете", пише Mail on Sunday.

Дипломатически източник е заявил пред вестника, че Генералният щаб на САЩ не подкрепя намерението на Тръмп.

"Генералите смятат плана на Тръмп за Гренландия за безумен и незаконен. Затова се опитват да го разсеят с други големи военни операции [например в Иран – бел. ред.]. Казват, че това е като да преговаряш с петгодишно дете", цитира изданието свой източник.

Една атака обаче срещу Гренландия, която е автономна част от Дания, на практика би била атака срещу съюзник от НАТО. Тук не става въпрос за омразния венецуелски лидер Николас Мадуро или за враждебния ирански режим, който Тръмп също обещава да атакува, анализират и телеграм канали. Така че се смята, че политическите опоненти на Тръмп биха могли успешно да използват такъв план за завладяване на Гренландия като основание за импийчмънт на президента. И една евентуална атака срещу Дания би била много по-разединяваща сред поддръжниците на Тръмп, отколкото операцията във Венецуела, защото ще разпали конфликт с НАТО.

Анализатори прогнозират, че Тръмп по-скоро на този етап би се опитал да удари Иран, както и вероятно е настроен да се справи и с Венецуела, което би означавало, че едновременни операции срещу Иран, Венецуела и Дания няма как да бъдат успешни.

