Анатема и забрана за нормално погребение: Сръбската църква не търпи критиците на Вучич

02 февруари 2026, 11:02 часа 303 прочитания 1 коментар
Сръбската православна църква (СПЦ) прибягва до доста крайни и дори средновековни методи, като отлъчи от църквата двама видни критици на режима на сръбския президент Александър Вучич - богослова Благое Пантелич и свещеника Вукашин Миличевич, съобщиха медиите в Сърбия, предаде македонската медия "Рацин". Това решение означава, че след смъртта им семействата им няма да могат да ги погребат според православните обичаи. И двамата са вярващи, а Миличевич е бил свещеник до решението от 29 януари.

Сръбската православна църква започна производство срещу Пантелич и Миличевич миналото лято, въпреки че не беше съвсем ясно защо. Смята се, че Църквата е искала да ги накаже за публичните им изявления и вижданията им за отношенията на Църквата с режима на Александър Вучич.

Реакциите на отлъчените?

Богословът Благое Пантелич ще подаде жалба до висш църковен орган, докато Вукашин Миличевич заяви, че решението да бъде отлъчен е чест за него и високо признание. 

„Обещавам, че ще продължа да се стремя да оправдая доверието, което ми гласуваха с това решение, и че ще продължа, където и да имам възможност, да разобличавам и посочвам лицемерието на настоящото ръководство на Сръбската православна църква, техните ереси и срамни действия, с които те са причинили и причиняват неизмерими вреди на Църквата, която в сътрудничество с мафиотския режим те напълно са узурпирали и подчинили, за да служи на своите престъпни и военни цели“, добави той.

Според Вукашин Миличевич „всичко това е шоу и Сръбската православна църква вероятно ще предприеме мерки, за да го лиши официално от свещеническия му сан, а след това ще го изключи от църковната общност“. ОЩЕ: "Мирише на тамян от Втората световна война": Сърбия е против БиХ да има своя църква

Деница Китанова
