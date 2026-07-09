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Американската армия в Европа: Тръмп за малко да каже какво ще прави

09 юли 2026, 6:45 часа 644 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американската армия в Европа: Тръмп за малко да каже какво ще прави

Още не съм взел окончателно решение – това заяви американският президент Доналд Тръмп, след като му беше зададен въпрос за числеността на американските военни сили в Европа. Темата с военното присъствие на САЩ на Стария континент е „горещ картоф“ особено тази година, като Тръмп и администрацията му постоянно дават заявки за изтегляне на значители американски сили, най-вече защото Вашингтон се фокусира много сериозно да се противопостави на Китай в борбата за глобално господство.

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"Много ще зависи от Гренландия", продължи Тръмп, като пак заговори, че трябвало да се направи "много добра сделка за Гренландия". Много щяло да зависи и от Иран, по думите на американския президент, макар че в Иран "като цяло няма още много какво да се прави като боеве". И пак познатото мрънкане на Тръмп – когато НАТО и европейците имали шанс да помогнат на САЩ с Иран, те не го направили.

Припомняме, че Гренландия категорично отказва да стане "американска губерния" и след като имаше видим натиск от Тръмп, той поутихна – стигна се до спекулации и разговори зад кулисите за увеличаване на американското военно присъствие в Гренландия. За САЩ въпросът е ключов с оглед това кой упражнява по-добър и силен контрол в Арктика, откъдето минават ключови маршрути. Затова и в Анкара, на срещата на върха на НАТО, Тръмп пак открито поиска Гренландия.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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