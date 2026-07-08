"Това е клане, не ми ги пращайте": Тръмп за снимки от войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет му изпраща снимки от фронта в Украйна, но той го е помолил да не го прави. "30 000 души на месец – те са мъртви. Оставят родителите си в Украйна, в Русия, а седмица по-късно са мъртви. Това е лудост. Нас това не ни засяга, далеч е, но засяга Европа. Между нас има океан. Просто не мога да понеса това, което се случва. Виждал съм снимки от фронта, това е война на дронове... Но ми се иска да кажа: "Не ми ги изпращайте". Пийт [Хегсет] ми ги изпраща, а аз казвам: "Пийт, знаеш ли, това не помага". Никога не съм виждал нещо подобно. Това е касапница и трябва да спре", каза Тръмп по време на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 7 юли в Анкара.
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Тръмп също така заяви, че украинският президент Володимир Зеленски и Владимир Путин искат да сложат край на войната.
"И двамата искат този конфликт да бъде разрешен сега повече от всякога. Това е всичко, което правя в живота си: сключвам сделки", каза Тръмп.
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❌ “Don’t send them to me.” Trump asked not to be bothered with battlefield images— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
“I’ve seen the battlefields. They send me pictures. I actually want to say, ‘Don’t send them to me.’ … I’ve never seen anything like it. It’s carnage. And it should stop,” the US president said… pic.twitter.com/RCexVVRczR