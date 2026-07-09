Тръмп: Испания обеща да се поправи, за Гренландия - ще видим

Няколко неща каза президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на "Еър Форс 1", след като отпътува от Анкара, където вчера приключи срещата на върха на НАТО. На въпрос на репортер каква ще бъде съдбата на американските военнослужещи, които са разположени на остров Гренландия, Тръмп заяви, че все още не е взел решение: "Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия". Всъщност подновените му претенции за Гренландия - по време на срещата на Алианса Тръмп отново заяви, че островът трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания - предизвикаха остра реакция от страна на датския министър-председател Мете Фредериксен в турската столица. Тя каза, че Дания е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.

Войната с Иран

В самолета Тръмп засегна и войната с Иран, която продължава, а споразумението за прекратяване на огъня той официално вече отмени. "От Иран ми се обадиха преди малко - искат сделка", е новото уверение на американския президент.

Още: "Не Ви ли унижава?": Датски журналист предизвика Рюте с въпрос за Тръмп (ВИДЕО)

"Толкова много искат сделка – просто не знам дали заслужават. Не съм сигурен, че ще спазят споразумението. Това е проблемът", каза американският президент.

Дали това е така не е ясно, но председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заплаши САЩ с ответни атаки. "Америка все още не е научила, че сплашването и нарушените обещания вече не остават безнаказани. Нека го кажа директно: ако удариш, ще получиш ответен удар. Няма смисъл да се бориш безполезно, иначе ще потънеш още по-дълбоко. Ормузкият проток ще се отвори само благодарение на "ирански споразумения", а не на американски заплахи", написа той в социалната мрежа Х.

Снимка: Getty Images

Испания щяла да е послушна

Тръмп също така заяви, че Испания е "поправила поведението си", след като в Анкара той разкритикува Мадрид за нежеланието му да подкрепи операцията в Иран и заплаши да спре търговията с него.

Още: Американската армия в Европа: Тръмп за малко да каже какво ще прави

"Те се съгласиха да направят голямо плащане, иначе дори нямаше да разговаряме с тях", заяви Тръмп.

"Доброто старо време"

На връщане от Турция Тръмп кацна в Милдънхол, Великобритания, което е обичайната спирка за презареждане на президентския самолет. Тръмп коментира това така - отбиването му в Обединеното кралство било "в името на доброто старо време".

Снимка: Getty Images