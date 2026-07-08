Войната на бъдещето: САЩ вече губят технологичното си предимство

По време на неотдавнашната кампания срещу Иран САЩ доминираха в небето, използвайки конвенционалната си въздушна мощ. Американските военни бомбардираха цели в Иран, извършвайки над 13 000 удара. Но това технологично превъзходство и огромната огнева мощ не попречиха на Иран да отвърне на ударите, пише Foreign Affairs.

В рамките на 39-дневния конфликт Иран изстреля над 2200 ракети и 4400 дрона към страни в региона. Най-малко осем американски самолета бяха унищожени или повредени при иранските атаки. Техеран успя да порази множество американски радари и да убие седем американски военнослужещи. Засега иранският режим остава на власт и контролира Ормузкия проток. САЩ не успяха да постигнат целите си, макар въоръжените им сили да са далеч по-силни от тези на Иран.

Технологичното превъзходство, на което американските военни отдавна разчитат, за да им осигури предимство пред противниците им, постепенно отслабва. За разлика от предишни епохи, когато САЩ поддържаха значителна преднина в стелт технологиите и прецизните оръжейни системи, XXI век няма да им даде същото предимство при технологиите, които в момента променят характера на войната, като дроновете и изкуствения интелект (ИИ). Още: Полша започва да произвежда крилатите ракети "Баракуда" на САЩ

Конфликтът с Иран бележи първия опит на САЩ във воденето на война в нова ера. Новите технологии създават по-равностойни условия за Вашингтон и неговите противници. Разпространението на достъпни технологии за дронове и изкуствен интелект дава възможност на малките държави и недържавните участници да се представят по-ефективно. Такива противници вече могат да нанасят удари по тилови военни бази, причинявайки загуби и щети на скъпи американски самолети. По време на ракетни удари по американски бази в Персийския залив иранците унищожиха един самолет за далечно радиолокационно откриване и управление E-3 Sentry. Тази загуба е по-значима от цената на самия самолет, която е 300 милиона долара, тъй като американският флот от самолети E-3 вече е намален до 15 машини. Ирански ракети поразиха и пет танкера KC-135 Stratotanker, както и няколко наземни американски радара.

Дроновете трансформираха динамиката на воденето на война

В Персийския залив евтини безпилотни летателни апарати, безпилотни лодки и ракети могат да унищожават техника, струваща десетки или стотици пъти повече. Украйна използва безпилотни лодки камикадзе и противокорабни ракети, за да унищожи Черноморския флот на Русия, потапяйки 13 кораба и повреждайки десетки други в продължение на две години война. Безпилотен кораб на стойност 300 000 долара може да нанесе значителни щети на военен кораб на стойност стотици милиони долари.

Макар да разполагат с най-мощната армия в света, САЩ все още не са готови за новата ера на водене на война, определена от тези реалности. Америка трябва да произвежда по-достъпни дронове и ракети-прехващачи и по-добре да се адаптира към конкуренцията, основана на изкуствения интелект. Още: "Ние винаги ще сме най-добрите": Тръмп и "златната ера" на САЩ

Безпилотните технологии обаче не стоят на едно място. Повечето дронове в момента се управляват дистанционно или използват проста автоматизация, като следване на предварително зададени точки или връщане в базата при загуба на връзка с оператора. Украйна се превърна в тестов полигон за по-сложни автономни възможности. Например много украински дронове разполагат със система за крайно насочване, която позволява на апарата да лети автономно през последните няколкостотин метра до целта, ако заглушаването от противника прекъсне комуникацията между дрона и оператора. Украйна също така произвежда ударни дронове с голям обсег, които могат да прелитат до 1000 километра, навигирайки автономно без GPS чрез сравняване на изображения от бордовите камери с предварително изтеглени сателитни снимки.

Тези иновации няма да останат само в Украйна. Дроновете ще бъдат оборудвани с все по-усъвършенствани автономни системи за насочване, които ще им позволят да обследват големи райони и самостоятелно да идентифицират и атакуват цели.

Тези постижения ще променят коренно характера и методите на водене на война. Днешните сравнително прости дронове ще се превърнат в утрешните интелигентни рояци от безпилотни летателни апарати (БЛА). Автономните групи роботи ще могат да действат с невероятна скорост, координация и синхрон - до степен, която човешки оператор никога не би могъл да постигне.

За да се реализират напълно предимствата на подобни групи от дронове, ще бъде необходимо радикално преосмисляне на военното командване и контрол, организационните структури и начина, по който командирите управляват войските на бойното поле. Военните оператори вече няма да управляват всеки дрон поотделно. Те ще командват цели групи от стотици или хиляди безпилотни апарати, които ще координират действията си автономно. Военните ще трябва да разберат какви инструкции и команди да дават на тези групи от БЛА и как автономните дронове ще взаимодействат помежду си. Това ще изисква значителни промени и отклонение от традиционните модели на военно командване, като йерархичните структури постепенно ще отстъпят място на по-децентрализирани модели. Още: На крачка от голяма сделка: Гърция иска високоточни ударни ракети от САЩ

Дроновете вече променят бойното поле по начини, които американските военни все още не са осъзнали напълно. По време на войната в Украйна например постоянните полети на дронове над бойното поле пречат на враждуващите страни да струпват големи сили. Войната с Иран показа как дроновете са направили уязвими базите, разположени далеч от фронтовите линии. Американските военни ще трябва да се адаптират към тази нова реалност.

Противоракетната отбрана непрекъснато се обновява

Противоракетната отбрана е изминала дълъг път през 35-те години след войната в Персийския залив, когато американските батареи "Пейтриът" бяха почти напълно неефективни срещу иракските ракети "Скъд", насочени към Израел. Междувременно обаче технологията за нападателните ракети също се разви, а заплахата от дронове нарасна драстично. Съединените щати загубиха част от предимството си, въпреки че действат бързо. Днешните системи за противоракетна отбрана са ефективни, но и изключително скъпи. САЩ, Израел и държавите от Персийския залив са свалили 1700 ирански балистични ракети и дрона от края на февруари, но съотношението между разходите и резултатите очевидно е в полза на Иран. Прехващането на дрон "Шахед" за 35 000 долара с ракета "Пейтриът", струваща 4 милиона долара, е пирова победа.

От началото на войната САЩ са изразходвали приблизително половината от ракетите си "Пейтриът" и между 50 и 80% от ракетите-прехващачи за системата THAAD. Администрацията на Тръмп предприема стъпки за разширяване на производствения капацитет, но ще са необходими години, за да бъдат възстановени запасите. Изчерпването им ще направи американските сили уязвими не само в Близкия изток, но и в Азия и Европа. Още: Как Украйна и Русия промениха воденето на война: Оценка на турски генерал

Пентагонът също така предприема стъпки за разработване и увеличаване на производството на нискобюджетни прехващачи. Американските дронове-прехващачи Coyote струват около 125 000 долара всеки, докато дроновете-прехващачи Merops струват приблизително по 15 000 долара. Това представлява значително подобрение спрямо ракетите, струващи милиони долари.

Следващият авангарден модел

Изкуственият интелект ще доведе до още по-радикални промени във воденето на война. Въпреки че САЩ са дом на водещите световни компании за изкуствен интелект, напредъкът в тази област допълнително ще ускори ерозията на американското военно-технологично превъзходство. Вашингтон влезе в така наречената "надпревара за изкуствен интелект" с Китай, но реалността днес е, че между двете страни съществува практически технологичен паритет.

Китайските модели на изкуствен интелект изостават от американските само с няколко месеца. Китайски компании като DeepSeek, Moonshot и MiniMax използват американските модели като основа, за да обучават свои собствени системи на много по-ниска цена. Anthropic, OpenAI и Google многократно са засичали и докладвали за чуждестранни конкуренти, които полагат сериозни усилия да извличат информация от американските модели в нарушение на потребителските споразумения. Китайските компании компенсират ограничения си достъп до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, наложен от американския експортен контрол, като копират успехите на американските фирми. Този метод, известен като "враждебно извличане", лишава САЩ от предимството им в най-съвременните възможности на изкуствения интелект. Още: Поглед на циничния психолог: Защо винаги ще се убиваме

Друга област, в която САЩ доскоро имаха предимство, е използването на изкуствения интелект за трансформиране на разузнавателния анализ и оперативното планиране. Изкуственият интелект позволява на анализаторите и военните плановици да синтезират огромни количества данни и да планират удари.

Американските военни операции срещу Иран бележат първото широко разпространено използване на мащабни езикови модели на бойното поле. В Иран, където американските военни самолети често бяха пренасочвани по време на полет, американските военни използваха изкуствен интелект, за да приоритизират целите и да формулират ударни мисии в динамична бойна обстановка.

Не след дълго китайските военни също ще разполагат с модели на изкуствен интелект със сходни възможности. Всъщност всяка армия и неправителствена организация по света ще има достъп до подобни инструменти, тъй като изкуственият интелект не е строго пазена държавна тайна, а резултат от търговски разработки, които се разпространяват изключително бързо. И докато водещите американски компании са готови да работят с американските военни, технологиите с изкуствен интелект се развиват по-бързо, отколкото армията успява да ги възприеме, внедри и интегрира в своите операции. В крайна сметка няма да победи държавата, която първа създаде нов модел с изкуствен интелект, а тази, която първа успее да го внедри ефективно в своите въоръжени сили.

Автор: Пол Шаре

Превод: Ганчо Каменарски