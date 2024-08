"Бях сигурен, че ще умра": Сълзи от радост и първи реакции след затворническата размяна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Роднини на затворниците, пуснати от Русия на 1 август, се бяха събрали в Овалния кабинет в Белия дом и не сдържаха сълзите си, когато американският президент Джо Байдън се свърза по телефона с тях.

„Бяхте неправомерно задържани за дълго време. Радвам се, че сте у дома", каза демократът.

Съпругата на Еван Гершкович се чу с американския журналист от The Wall Street Journal, близки на бившия морски пехотинец Пол Уилън - също, както и дъщерите на Алсу Курмашева.

Най-трогателният момент определено беше разговора на осъдения на 25 години затвор от режима на Владимир Путин активист и опозиционер Владимир Кара-Мурза със семейството му.

„Бях сигурен, че ще умра в затвора. Не вярвам какво се случва. Все още си мисля, че сънувам в моята затворническа килия в Омск, а не чувам именно вашия глас", обърна се той към децата си.

"Но искам да знаете, че направихте много, за да спасите толкова много хора – мисля, че на самолета са 16 души. Не смятам, че има много по важни неща от спасяването на човешки животи", каза Кара-Мурза на Байдън.

Джо Байдън и Камала Харис се срещнаха с освободените Пол Уилън, Еван Гершкович и Алсу Курмашева във Вашингтон, когато тримата кацнаха. Другите 13 затворници, пуснати от режима на Путин, се насочиха към Германия.

Размяната се случи вчера в Анкара - 26 затворници от 7 държави участваха в нея, съобщи турската разузнавателна дирекция.

В рамките на операцията 10 души са били прехвърлени в Русия, включително две деца (все още не е известно за кои деца става въпрос, предполага се, че са на Артьом и Анна Дулцеви).

Затворниците бяха транспортирани до Турция със седем самолета - два от тях са пристигнали от САЩ, по един от Германия, Полша, Словения, Норвегия и Русия.

Руският опозиционер Иля Яшин, който също беше освободен, публикува първа снимка след излизането си на свобода.

"Скоро ще ви разкажа всичко. Но засега просто благодаря на всички, които се притесняваха. Прегръщам ви всички!", написа политикът.

До него застана освободеният Вадим Останин, бивш координатор на щаба на Алексей Навални в Барнаул.

Освободените руски политически затворници, насочени към Германия, пристигнаха на летището в Кьолн в късните часове на 1 срещу 2 август. Настоящото им местонахождение е неизвестно.

Хората, които се събраха на летището, чакаха няколко часа, за да се срещнат с освободените, но това така и не се случи, пише Meduza.

Група в подкрепа на освободения художник Александра Скочиленко заяви: "Никой не се е свързал с нейното семейство или приятели, не ни казаха нищо за нейното местонахождение или състояние и не ни предоставиха възможност да я видим или дори да разговаряме с нея".

Meduza и "Дожд" пишат, че освободените от Русия ще бъдат откарани в болница. Там те ще прекарат няколко дни под карантина.

Издирваният от съда в Хага диктатор Владимир Путин лично посреща убиеца Вадим Красиков на червения килим. Мъжът, осъден на доживотен затвор в Германия за убийството на бивш чеченски командир в центъра на Берлин, се превърна в една от ключовите фигури в размяната на затворници между Русия и Запада.

Putin personally meets the killer on the red carpet



Killer Vadim Krasikov, sentenced to life in prison in Germany for murdering a former Chechen commander in the center of Berlin, has become one of the key figures in the recent prisoner exchange between Russia and the West.… pic.twitter.com/MGet2gQ2Dy