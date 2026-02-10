На фона на недостига на керосин: Китай заяви подкрепа за Куба

Китайското външно министерство обяви, че твърдо подкрепя Куба на фона на недостига на керосин в страната. Ведомството няма информация за китайски граждани, блокирани в Куба поради спирането на самолетните полети до страната вследствие на недостига на гориво, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Кубинските власти предупредиха международните авиокомпании, че количествата самолетно гориво в страната са изчерпани, след като САЩ наложиха морска блокада на енергийните доставки от Венецуела за Куба.

"Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на националния й суверенитет и сигурност и се противопоставя на чуждестранната намеса. Винаги ще предоставяме подкрепа и помощ на кубинската страна в рамките на нашите възможности", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Спрени полети

Канадската авиокомпания Air Canada съобщи, че спира полетите си до Куба заради липсата на керосин на летищата в страната. По-малките канадски авиопревозвачи WestJet и Air Transat също отмениха полетите си до Куба.

Очаква се недостигът на керосин в Куба да продължи до 11 март, според уведомление до пилотите, публикувано в неделя вечерта.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви Куба за "необичайна и извънредна заплаха" за националната сигурност на САЩ и обяви, че островната държава няма да получава повече петрол от Венецуела след американската операция по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро миналия месец.