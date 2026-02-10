Старата песен наново: Тръмп пак с провокация за Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп доскоро даваше вид, че се е отказал от идеята да завладява Гренландия, но ето че вчера публикува нов пост в социалната си мрежа Truth Social, с който потвърди, че аспирациите му не са останали в миналото.

Изображението показва Тръмп в Овалния кабинет, срещу него седят европейските лидери, а на стената зад него се вижда карта, показваща половината Америка, включително Венецуела, и Гренландия, оцветени в цветовете на американското знаме.

Коментар от страна на Тръмп към провокативното изображение няма, но явно Европа отново трябва да е нащрек.

