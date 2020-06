Бум в продажбите на оръжие в САЩ, застреляха полицай в Лас Вегас (ВИДЕО)

Terrible scene again! A #Seattle cop stops his colleague from using his knee to pin a protester by the neck, during a protest over #GeorgeFloyd 's death — who died after being restrained similarly a few days back. pic.twitter.com/49KWYDU0za

Стрелба на протестите в САЩ - има жертва Мъж е бил застрелян от силите на реда в град Луисвил, щата Кентъки, по време на протестите, свързани със смъртта на Джордж Флойд, споре... Прочети повече

#USA a once free country where Herr #Trump can now tear gas peaceful protest.



If you support him

Go read “first they came”

And see where this ends.*



*Spoiler Alert: it ends with you on the receiving end.#TrumpTheUnGreatDictator#CowardInTheBunker #TrumpDeathToll100K https://t.co/KjxXqhACmJ — R1ch1e5 (@R1ch1e5) June 2, 2020

“cops wouldnt shoot you if you were being peaceful” pic.twitter.com/VBrGddaAd8 — inochi (@liveinochi) June 1, 2020

This was the scene outside of the White House on Monday as police used tear gas and flash grenades to clear out peaceful protesters so President Trump could visit the nearby St. John’s Church, where there was a parish house basement fire Sunday night https://t.co/nFrCqYpqZR pic.twitter.com/DVP11iiVIh — The New York Times (@nytimes) June 2, 2020

Кой разпалва протестите в САЩ? До тази сутрин в около 25 американски града беше наложен някакъв вид полицейски час, като войници от Националната гвардия са разположен... Прочети повече

The moment things got chaotic this evening near Cal Anderson Park in Seattle. Video sent in by KOMO News viewer that did not want to be credited. pic.twitter.com/4PqNH9RU48 — Preston Phillips (@PrestonTVNews) June 2, 2020

Друг инцидент, включващ стрелба по полицай, се е случил в сградата на Федералния съд в Лас Вегас. По предварителни данни, служителят на градската полиция е открил ответен по стрелеца.До момента броят на арестуваните надхвърля 500 души, но няма единна статистика за страната и данни почти не се съобщават. Безредици избухнаха в Минеаполис и в много други градове след смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд от ръцете на полицията. Протестите са обхванали над 140 американски града, а шествията срещу расизма по целия свят се увеличават.Междувременно, продажбите на огнестрелно оръжие в Съединените щати отбелязаха стремително увеличение през май, магазините съобщиха за скок в търсенето на фона на националните протести след убийството на Джордж Флойд и след като пандемията COVID-19 предизвика бъркотия и страх в цялата страна, съобщи в. „Вашингтон таймс“. Вестникът цитира Джо Хоук, собственик на GunsRoses в Ню Джърси, според чиито думи пазарът направо е луднал.Small Arms AnalyticsForecasting, частна изследователска фирма, изчисли, че през май са продадени над 1,7 милиона оръжия, което представлява скок от 80% в сравнение с май 2019 г. „Продажбите на огнестрелно оръжие отново се покачиха по безпрецедентен начин“, казва Юрген Брауер, главен икономист на групата.Цените на акциите за няколко оръжейни компании, включително Sturm, RugerCo., скочиха в понеделник.Лари Хаят, собственик на Hyatt Guns в Шарлът, Северна Каролина, заяви, че търсенето на оръжие, предизвикано от COVID-19, вече е поставило на изпитание възможностите на доставчиците. Според него търсенето е резултат от разразилото се насилие, разграбване и безредици, съобщава БГНЕС.