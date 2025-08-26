Войната в Украйна:

Тръмп: Обсъждах с Путин ядреното разоръжаване на Русия

26 август 2025, 12:01 часа 442 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че един от въпросите, които е обсъдил с руския лидер Владимир Путин, е било ядреното разоръжаване. Според американския президент Путин е "готов да го направи" и Китай, според него, може да се присъедини към този процес. Това стана ясно по време на разговор на Тръмп с репортери в Белия дом, съобщи CNN.

"Едно от нещата, които се опитваме да направим с Русия и Китай, е денуклеаризацията. Тя е много важна. Обсъдих го с Путин и не само това. Мисля, че денуклеаризацията е много, много голяма игра. Но Русия е готова за това и мисля, че Китай също ще бъде готов. Не можем да позволим на ядрените оръжия да се разпространяват. Трябва да спрем ядрените оръжия", каза Тръмп.

Тръмп вече е изразявал загриженост относно ядрените възможности на Русия, след като бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев заяви в поредно свое изказване, че Тръмп тласка САЩ и Русия към война. Когато Медведев предупреди за ядрените възможности на Русия по-рано това лято, Тръмп нарече коментарите му "най-голямата заплаха" в интервю за консервативния вестник Newsmax.

По това време в отговор на коментарите на Медведев, Тръмп нареди две американски ядрени подводници да се преместят в "подходящите региони".

На въпрос обаче на CNN дали Белия дом се стреми към официално споразумение за ядрено разоръжаване с Русия и Китай, от администрацията на Тръмп са отказали отговор.

Елена Страхилова
