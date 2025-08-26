Войната в Украйна:

Коя е Лиса Кук - жената, която Тръмп отстрани от Федералния резерв?

Както вече стана ясно - американският президент Доналд Тръмп поиска отстраняването на един от управителите на Централната банка на САЩ, ход, който ескалира дългогодишната му вражда с институцията. Късно в понеделник той публикува в профила си в Truth Social писмо, адресирано до Лиса Кук, в което казва, че тя е отстранена от Съвета на управителите на Федералния резерв поради обвинения в ипотечни измами. Ходът предизвика възмущение от страна на демократите, които го определят като безпрецедентна политическа намеса, пише BBC.

Коя е Лиса Кук?

Кук беше назначена за управител на Федералния резерв през 2022 г. от президента демократ Джо Байдън, с което стана първата афроамериканка на този пост. Мандатът ѝ трябваше да приключи през 2038 г.

Преди това тя е била член на Съвета на икономическите съветници на Барак Обама и е работила в Министерството на финансите на САЩ.

В борда на Федералния резерв има седем управители, които играят ключова роля в определянето на паричната политика на САЩ. Те съставляват мнозинството в комисията, която определя нивото на лихвените проценти в САЩ и има за цел да поддържа стабилни цени и възможно най-ниска безработица. 

През последните месеци Кук гласува за запазване налихвените проценти без промяна тази година.

Припомняме обаче, че Тръмп прекара голяма част от второто си президентство в оказване на натиск върху Федералния резерв, настоявайки Пауъл да намали лихвените проценти, за да намали разходите за заеми за американския бизнес и потребители. Целевият диапазон в момента е от 4,25 до 4,5%. ОЩЕ: "Веднага!": Доналд Тръмп поиска оставката на гуверньора на Федералния резерв

В какво я обвинява Тръмп?

В публикацията си в „Truth Social“ президентът цитира твърдения, че г-жа Кук може да е фалшифицирала документи, за да получи ипотека.

Той каза, че тя е подписала два документа, с разлика от две седмици, удостоверяващи, че два дома в различни щати са нейното основно жилище.

„Немислимо е да не сте били наясно с първия си ангажимент, когато сте поемали втория. Невъзможно е да сте възнамерявали да изпълните и двата“, пише той.

CNN е получила и прегледала въпросните документи за ипотека и е установила, че тя е претендирала за две основни жилища, но не е ясно дали е информирала някой от кредиторите за това.

Кук не е обвинена в никакви нарушения и в изявление тя заяви, че ще се бори срещу уволнението си, защото Тръмп не е имал основателна причина да я уволни. ОЩЕ: Цената на златото достигна двуседмичен връх

Деница Китанова
