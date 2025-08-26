Войната в Украйна:

Стена от прах: Пясъчна буря парализира летището във Финикс (ВИДЕО)

26 август 2025, 13:06 часа 321 прочитания 0 коментара
Мощна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Стената от прах и пясък достигна височина от три километра и намали видимостта почти до нула, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ. Явлението засегна най-силно района на град Финикс, като принуди властите временно да спрат полетите на международното летище. Бурята остави сградата на летището без ток, а част от покрива беше откъснат.

Бурята беше бързо последвана от силни гръмотевици, а поривът на вятъра достигна 110 км/ч, оставяйки след себе си повалени дървета. Над 60 000 души в Аризона останаха без ток.

Хабубът е буря, предизвикана от нахлуването на студени въздушни маси, при която силният вятър може да издигне облаци от прах и пясък до 1500 м височина.

