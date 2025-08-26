Войната в Украйна:

Експлозия рани трима души и унищожи домове в САЩ (ВИДЕО)

26 август 2025, 14:20 часа 253 прочитания 0 коментара
Трима души бяха ранени, а множество домове бяха повредени при експлозия в окръг Сейнт Луис, Мисури, в понеделник сутринта, съобщи abc7chicago. 

USA Today разпространи кадри от експлозията в социалните мрежи и я определи като мощна. От видеото се вижда пожарникари, които се справят със щетите от взрива. 

Началникът на пожарната служба на Блек Джак заяви, че пет сгради са били в пламъци, когато са се появили на място. Двадесет къщи са повредени, а три са разрушени. Длъжностните лица заявиха, че не са открили проблеми с газовата инфраструктура на улицата. Те помолиха обществеността да избягва района, пише още abc7chicago. ОЩЕ: Стотици пожарникари гасят пламъците в Хамбург, чули са се отделни експлозии (ВИДЕО)

Деница Китанова
