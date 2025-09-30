Войната в Украйна:

Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО)

"Имаме най-силната и смъртоносна армия на планетата. Никой не може да ни докосне. Ако нашите врагове по глупав начин изберат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, прецизността и жестокостта на Министерството на войната". С тези думи военният министър на САЩ Пийт Хегсет се обърна към стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния.

Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните и спекулации, вариращи от готвени масови уволнения до пълна промяна в приоритетите и йерархичната структура на Пентагона. И президентът Доналд Тръмп присъства на срещата.

Пийт Хегсет: "Няма да има повече мъже в рокли" в армията

Пийт Хегсет подхвана в речта си и въпросите, свързани с пола, като ясно заяви, че транссексуалните хора вече няма да служат в американската армия. "Няма мъже в рокли. Няма повече поклонение пред климатичните промени, няма илюзии за пола. Приключихме с тези глупости", заяви той.

"Ако думите, които казвам днес, ви натъжават, тогава трябва да постъпите достойно и да подадете оставка", обяви министърът на войната на Съединените щати. "Ако искаш брада, можеш да се присъединиш към специалните сили. Ако не искаш, бръсни се".

Пийт Хегсет обяви, че американската армия ще изисква от бойците да отговарят на „най-високите мъжки стандарти“ в тестовете за физическа годност, като призна, че това може да изключи някои жени от служба. "Стандартите трябва да бъдат еднакви, неутрални по отношение на пола и високи", заяви той пред висшите военни.

Той повтори своята визия за „воински етос“ в Пентагона, която включва провеждането на тест за физическа годност два пъти годишно и спазването на определени изисквания за ръст и тегло. "Нашите войници имат право да бъдат водени от най-добрите и най-способни лидери", добави той. "Твърде дълго просто не сме правили това".

Доналд Тръмп: "Ако не ви харесва какво казвам, напуснете"

След това на сцената излезе Доналд Тръмп, който продължи в същия тон: "Можете да правите, каквото си искате. Ако не ви харесва това, което казвам, можете да напуснете залата. Сбогом на вашата длъжност, сбогом на вашето бъдеще".

Републиканецът все пак успокои генералите: "Аз съм с вас, подкрепям ви. Подкрепям ви на 100%".

След което продължи: "Ще надградим ядрения си арсенал и се надявам, че никога няма да го използваме (...) Ние сме с 25 години пред Русия и Китай в областта на подводниците. Русия е на второ място, Китай е на трето, но те наваксват. До пет години ще ни изравнят. Те наваксват", смята американският лидер. "Нашите подводници просто дебнат, но съм сигурен, че няма да се наложи да ги използваме".

Тръмп пак говори за 7-те разрешени войни, чуди се коя от коя по-важни

Президентът на САЩ продължи с традиционните си хвалби за това как за 9 месеца успял да сложи край на 7 войни. "Аз разреших седем войни. Вчера може би разрешихме най-голямата от тях", каза той, имайки предвид войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа, макар още "Хамас" да не са приели плана му за мир: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО).

"Въпреки че не знам - Пакистан и Индия също беше голям успех", зачуди се републиканецът кое от постиженията му е по-значимо. Той смята, че е разрешил конфликт в Близкия изток, който траел... 3000 години.

"Аз се ангажирах да похарча над 1 трилион долара за нашата армия през 2026 г., което е най-голямата сума в историята на нашата страна. Надявам се, че ви харесва", обърна се Тръмп към военните.

Димитър Радев
