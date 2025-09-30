Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО)

"Имаме най-силната и смъртоносна армия на планетата. Никой не може да ни докосне. Ако нашите врагове по глупав начин изберат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, прецизността и жестокостта на Министерството на войната". С тези думи военният министър на САЩ Пийт Хегсет се обърна към стотици генерали и адмирали на свиканото извънредно заседание на 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния.
Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните и спекулации, вариращи от готвени масови уволнения до пълна промяна в приоритетите и йерархичната структура на Пентагона. И президентът Доналд Тръмп присъства на срещата.
Пийт Хегсет: "Няма да има повече мъже в рокли" в армията
Пийт Хегсет подхвана в речта си и въпросите, свързани с пола, като ясно заяви, че транссексуалните хора вече няма да служат в американската армия. "Няма мъже в рокли. Няма повече поклонение пред климатичните промени, няма илюзии за пола. Приключихме с тези глупости", заяви той.
🇺🇸BREAKING: A high-level military meeting convened by the Pentagon has begun in the US— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025
Defense Secretary Pete Hegseth is delivering a speech: “We have the strongest and deadliest army on the planet. No one can touch us. If our enemies dare to challenge us, they will be crushed… pic.twitter.com/cnpX3htzVn
"Ако думите, които казвам днес, ви натъжават, тогава трябва да постъпите достойно и да подадете оставка", обяви министърът на войната на Съединените щати. "Ако искаш брада, можеш да се присъединиш към специалните сили. Ако не искаш, бръсни се".
Pete Hegseth to top US Generals:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
If the words I’m speaking today are making your heart sink, then you should do the honorable thing and resign. pic.twitter.com/OggAh8pRoY
Pete Hegseth:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
If you want a beard you can join special forces, if not then shave.
We don't have a military full of Nordic Pagans. pic.twitter.com/MbBLLD74Kr
Пийт Хегсет обяви, че американската армия ще изисква от бойците да отговарят на „най-високите мъжки стандарти“ в тестовете за физическа годност, като призна, че това може да изключи някои жени от служба. "Стандартите трябва да бъдат еднакви, неутрални по отношение на пола и високи", заяви той пред висшите военни.
Той повтори своята визия за „воински етос“ в Пентагона, която включва провеждането на тест за физическа годност два пъти годишно и спазването на определени изисквания за ръст и тегло. "Нашите войници имат право да бъдат водени от най-добрите и най-способни лидери", добави той. "Твърде дълго просто не сме правили това".
Доналд Тръмп: "Ако не ви харесва какво казвам, напуснете"
След това на сцената излезе Доналд Тръмп, който продължи в същия тон: "Можете да правите, каквото си искате. Ако не ви харесва това, което казвам, можете да напуснете залата. Сбогом на вашата длъжност, сбогом на вашето бъдеще".
NOW: Trump shows up for his speech for US generals. pic.twitter.com/GTxf71HlVe— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
If you don't like what I am saying, you can leave the room.
There goes your rank, there goes your future. pic.twitter.com/SgQQyTW6SI
Републиканецът все пак успокои генералите: "Аз съм с вас, подкрепям ви. Подкрепям ви на 100%".
Trump to top US Generals:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
I am with you, I support you. I have your backs 100%. pic.twitter.com/eYid4OrMNE
След което продължи: "Ще надградим ядрения си арсенал и се надявам, че никога няма да го използваме (...) Ние сме с 25 години пред Русия и Китай в областта на подводниците. Русия е на второ място, Китай е на трето, но те наваксват. До пет години ще ни изравнят. Те наваксват", смята американският лидер. "Нашите подводници просто дебнат, но съм сигурен, че няма да се наложи да ги използваме".
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
We will upgrade our nuclear and hope we will never use it. pic.twitter.com/zbHBXCv6Vh
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
We’re 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia is second, China’s third, but they’re coming up.
In five years, they’ll be equal. They’re coming up. pic.twitter.com/hErwRUA2Dk
Тръмп пак говори за 7-те разрешени войни, чуди се коя от коя по-важни
Президентът на САЩ продължи с традиционните си хвалби за това как за 9 месеца успял да сложи край на 7 войни. "Аз разреших седем войни. Вчера може би разрешихме най-голямата от тях", каза той, имайки предвид войната на Израел срещу "Хамас" в Ивицата Газа, макар още "Хамас" да не са приели плана му за мир: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО).
"Въпреки че не знам - Пакистан и Индия също беше голям успех", зачуди се републиканецът кое от постиженията му е по-значимо. Той смята, че е разрешил конфликт в Близкия изток, който траел... 3000 години.
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
I settled seven wars. Yesterday, we might have settled the biggest of them all.
Though I don't know Pakistan and India was very big. pic.twitter.com/P0GCAe391w
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
Peace settlement in the Middle East has not happened for 3,000 years. pic.twitter.com/qQlufxE0Bz
"Аз се ангажирах да похарча над 1 трилион долара за нашата армия през 2026 г., което е най-голямата сума в историята на нашата страна. Надявам се, че ви харесва", обърна се Тръмп към военните.
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
I’ve committed to spending over 1 trillion dollars on our military in 2026, the most in the history of our country. I hope you like that.
Mams and sirs, I hope you like it. It’s a hell of a lot of money. pic.twitter.com/yhJgIwvtMe
