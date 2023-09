"Човечеството отвори портите на ада": Генералният секретар на ООН отправи предупреждение за климатичната криза

Срещата на върха има за цел да ускори глобалните действия в областта на климата на правителствата, бизнеса, финансите, местните власти и гражданското общество, като демонстрира общ ангажимент за преминаване към икономика, основана на възобновяемата енергия.

Гутериш заяви, че действията в областта на климата са занижени спрямо мащаба на предизвикателството, и предупреди, че без значителни промени глобалната температура е на път да се повиши с 2,8 градуса, което той определи като път "към опасен и нестабилен свят".

"Но бъдещето не е предопределено", каза той. "Все още можем да ограничим повишаването на глобалната температура до 1,5 градуса. Все още можем да изградим свят с чист въздух, зелени работни места и достъпна чиста енергия за всички."

Ръководителят на ООН насърчи световните лидери да предприемат спешни действия за намаляване на емисиите. "Преминаването от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници се случва, но ние изоставаме с десетилетия", добави Гутериш

Отделно генералният секретар на ООН Антонио Гутериш информира Съвета за сигурност, че войната на Русия в Украйна изостря геополитическите конфликти и разногласия, застрашава стабилността на региона, засилва опасенията за ядрен риск и предизвиква значителни разногласия в развиващия се многополюсен свят, съобщи TVP World.

Украинският президент Володимир Зеленски присъства лично за първи път на годишна среща на Общото събрание на ООН, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Преди началото на заседанието посланикът на Русия в ООН Василий Небензя се обяви против това Зеленски да говори пред 15-те членове на Съвета, който този месец се председателства от Албания.

"Искам да уверя нашите руски колеги и всички тук, че това не е война от страна на албанското председателство", заяви пред Небензя министър-председателят на Албания Еди Рама. "За това има решение. Ако сте съгласни, ще спрете войната и президентът Зеленски няма да вземе думата", добави Рама.

Унижение за Русия на Съвета за сигурност на ООН: Спирате войната и Зеленски няма да говори (ВИДЕО)

Съветът за сигурност се е събирал десетки пъти, за да обсъди събитията в Украйна през последните 19 месеца, но не може да предприеме никакви действия, тъй като Русия има право на вето.

Германският канцлер Олаф Шолц от трибуната на 78-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се изказа в полза на реформирането на Съвета за сигурност на ООН, по-широкото представителство на страните от Азия, Африка и Латинска Америка и засилването на международното сътрудничество като цяло.

"ООН не отразява в достатъчна степен реалностите в един многополюсен свят. Никъде това не е по-очевидно, отколкото по отношение на състава на Съвета за сигурност", заяви Шолц. Според него е ясно, че страните от Азия, Африка и Латинска Америка заслужават по-голяма тежест в този орган. "Въз основа на тази предпоставка е възможно да се постигне съгласие по текст с различни варианти. Нито една страна не трябва да блокира открити преговори с максимални искания. Германия също не прави това", подчерта канцлерът. Същевременно той отбеляза, че все повече партньори, включително три от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, изразяват готовност да постигнат напредък по въпроса за реформата. Шолц имаше предвид Обединеното кралство, САЩ и Франция. Канцлерът на ФРГ призова за подкрепа на кандидатурата на Германия да стане един от ротационните членове през 2027 и 2028 г.

В речта си ръководителят на германското правителство отново подчерта значението на разширяването на международното сътрудничество, по-специално със страните от глобалния Юг. "Нашата свобода, нашата демокрация и нашият просперитет са дълбоко свързани с благосъстоянието на Европа и на целия свят", заяви ръководителят на германското правителство. Според него укрепването на съществуващите съюзи е също толкова важно, колкото и намирането на нови партньори. Само по този начин, според Шолц, "е възможно да се намалят рисковете от прекомерна едностранна зависимост".

Volodymyr Zelenskyy held talks with German Chancellor Olaf Scholz



According to Zielenskyy, they discussed the situation on the front line and the priority needs of the Ukrainian defense forces. They paid special attention to the preparations for the international conference on… pic.twitter.com/05B2XhIV5G