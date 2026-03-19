Заблудата велик в постиженията, велик по характер

В България винаги е битувало едно схващане - че високите професионалисти, че доказаните специалисти в своята област и особено онези с благородни професии, са задължително добри хора.

Някак, за да можем да извършим трудния подвиг на възхищението, по подразбиране прилепваме към експертизата всички достойни за уважение качества - морал, чест, адекватност.

И когато животът ни поднесе поредния прост урок, че професионалните и личните качества далеч не е задължително да се припокриват, сме изненадани.

Още: Весела Лечева призова „близките“ и „приятелите“ на Стефка Костадинова да оттеглят жалбите си срещу избора ѝ за шеф на БОК

В България експертизата и характера често се разминават

Ето така мнозина останаха изненадани след обявяването на листите за изборите на ДПС-Ново начало, където място намери недостижимата легенда във високия скок Стефка Костадинова. И Фейсбук прегря от разочарование и подведено доверие.

Всичко това, защото сме си въобразили, че хората, добри в едно нещо, са добри във всичко.

Още: Стефка Костадинова напуска БОК, за да бъде издигната за депутат от Делян Пеевски

Източник: БГНЕС

Само че животът ни опровергава постоянно.

Световен шампион по фигурно пързаляне може да катастрофира пиян, отнемайки човешки живот.

Топ светило в репродуктивната медицина може да катастрофира пиян и дрогиран.

Обичан тв водещ може да бъде хванат да шофира пиян.

Най-търсеният режисьор в България може да бъде хванат зад волана дрогиран.

Един от най-популярните поп певци у нас може да се бори дълги години с алкохола, а победителка от "X Factor" - с наркотиците.

Най-дълголетният и популярен водещ на вечерно токшоу може да пълни стадиони и след това да получи изборното доверие на българите, само за да направи партия, която да прати младите лекари в Сицилия, защото тук ще дойдат други за 500 долара.

Естрадните ни звезди могат да направят грешката да влязат в някое риалити, където блясъкът им да падне и отдолу да лъсне как всъщност са дребнави, злобни, престорени или неуравновесени.

Изобщо, на известните нищо човешко не им е чуждо. И това, че сме ги избрали за идоли, не отменя тяхната човешка същност. Те си запазват правото да са заблудени, податливи на манипулация или откровено глупави. Както всички нас.

За пороците няма богоизбрани, няма и простосмъртни. Нека обичаме и уважаваме великите си умове, спортисти или артисти за това, което могат. Това, което са, е отделен въпрос. Не е редно да ги атакуваме, че изведнъж падат от някакъв въображаем пиедестал. Те са на този пиедестал не заради характера, а заради постиженията си. Всички ги познаваме през тях, а не през личните им избори и убеждения.

Великите професионалисти, уви, не винаги са велики хора.

Автор: Десислава Любомирова