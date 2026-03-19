Преувеличено е счупването на ПП-ДБ: Богдан Богданов обяви с какъв отбор излизат на предсрочните избори

"Силно преувеличено е счупването на коалицията на ПП-ДБ. На изборите влизаме като А отбор, който е показал, че може да се бори не само в парламента, а на тротоарите да се изправи лице в лице срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това е отборът, който не се подава на репресии, корупционни практики и с този отбор излизаме да ликвидираме корупцията, която е основният проблем в България", заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов пред bTV. Още: "Бомба за служебния кабинет": ПП обвиниха Пеевски, Борисов, ИТН и БСП за цените на водата (ВИДЕО)

По думите му Явор Божанов, Даниел Лорер и Лена Бориславова ще продължат да работят за ПП. „В определен момент, след определен брой битки някои хора имат нужда от почивка. Ние имаме отбор, не сме индивидуалисти“, каза Богданов по отношение на гореспоменатите трима, които няма да бъдат част от листите на ПП.

Според него темата е как да бъде постигнат успех на предсрочните избори. „ДПС и ГЕРБ са партиите, с които ние се борим. Надявам се усилията ни да убедят хората, че ние сме колективът, който може да победи корупцията в България“, посочи Богданов.

Ще се коалират ли ПП-ДБ и "Прогресивна България"?

Той изтъкна, че от „Прогресивна България“ на Румен Радев не са показали, че са готови да демонтират олигархичния модел и не са направили никакви заявки, за да се каже дали ПП-ДБ могат да си взаимодействат с коалицията на Румен Радев. „Имаме имена, но нямаме реални действия. Не сме видели тези заявки, които обществото очаква от тях“, каза Богданов по адрес на „Прогресивна България“.

Той заяви, че се надява на 20 април ПП-ДБ да има мнозинство, с което да изкорени модела на Борисов-Пеевски. „Яко сме ги стиснали за мазола, няма да ги пуснем“, закани се Богдан Богданов.

Според него обвиненията, които се отправят, че служебното правителство на Андрей Гюров е на ПП-ДБ – това само ги ласкае. Богданов е уверен, че МВР на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев ще влезе във всяка една къща, която е потенциал за купуване на гласове на предсрочните избори. „Имат ги списъците, много добре ги знаят. Нека не мислим, че само с усилията на служителите н МВР можем да се справим, трябват и усилията на гражданите“, категоричен бе народният представител.

