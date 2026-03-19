Владимир Николов каза с какво го е привлякъл Румен Радев и какви са му принципите

"Аз смятам, че ти трябва да вършиш това, в което си най-силен" - с тези думи Владимир Николов обясни с какво и как експрезидентът Румен Радев го е привлякъл за каузата на "Прогресивна България", когато Николов го е попитал в каква роля го вижда. "Към момента не се чувствам използван, никак даже", добави той пред БНТ след въпрос, че сега Николов става политик и нещата много се променят.

Николов се оплака от коментари на политически анализатори, които се изказвали иронично и неуважително за спортистите в листите на "Прогресивна България". Голямата ни волейболна звезда от миналото каза, че "стана ми смешно, че хора, които може би не са се събличали по физическо, си позволяват да дават оценки на Петър Стойчев, Йордан Йовчев и Ивет Горанова". "Не харесвам хейта, не харесвам да мразим само заради мразенето", продължи Николов, който категорично се застъпи за градивната критика. Той не кометира защо са нужни толкова много спортисти да оправим спорта – например, спортният министър е един.

Николов обаче коментира, че не е случайно, че само няколко спорта в България носят радост и медали, а други не носят. Сега е моментът да се изберат ръководства на федерации, които искат да работят за клубовете, смята той. Владимир Николов не коментира и тезата, че заради междуличностни търкания по федерациите има много проблеми.

Политически убеждения и принципи

Моите лични политически убеждения са много десни, заяви Николов, но по негово мнение, предвид перманентната политическа криза не можело вече да се делим на леви и десни. Волейболната ни звезда напомни и, че не било хубаво да се изживяват леви идеи. "Не трябва да делим на Изток и на Запад", продължи той, като подчерта, че България трябва да е част от Европа, да работи за силна Европа. "Искам България да има мнение накъде да поеме Европа, а не да правим каквото каже Меркел", заяви Николов.

"Искам всяка сутрин като се погледна от огледалото да съм щастлив", уточни Николов при въпрос какви са му принципите. Той категорично посочи, че е готов да се откаже от политиката, ако види, че принципите му ще бъдат потъпкани.

Нашата цел е да спечелим минимум 125 депутатски места - това каза Владимир Николов. По думите му, резултат под 121 депутата ще е "победа, след която обаче ще трябва да се почне с компромисите". Сега трябвало българските избиратели да изберат дали да вървим напред или да продължаваме в спирала на избори.

"С партия ГЕРБ никога не съм бил близък, харесвам Йорданка Фандъкова и днес", заяви Владимир Николов и добави, че Фандъкова е била много успешен кмет на София.

Николов си пожела и дебат с Бойко Борисов, както и да влязат в "културен спорт" как двамата виждат развитието на Пловдив (там двамата са водачи на листи) и България.

