120 000-годишни човешки отпечатъци, открити в пустинята: Защо това изненада учените?

В пустинята Нафуд в Саудитска Арабия учени откриха човешки отпечатъци, датиращи отпреди приблизително 120 000 години. Откритието е изненада за учените, тъй като преди се е смятало, че ранните хора са избягвали такива сурови и безводни региони, съобщава Daily Galaxy.

Човешки отпечатъци на 120 000 години в пустинята

Резултатите от изследването са публикувани в списанието Science Advances. В него се посочва, че отпечатъците са запазени в сухото корито на древно езеро. Изследователите са установили, че са оставени от малка група хора, които вероятно са спрели до езерото, за да пият вода и да си намерят храна. В статията се отбелязва, че това откритие предоставя рядък поглед към кратък момент от живота на праисторическите хора.

Според един от авторите на изследването, изследователят Матю Стюарт от Института за химическа екология „Макс Планк“, подобни открития са особено ценни, защото ни позволяват да реконструираме събития, продължили буквално няколко часа или дни.

Откритите следи показват, че днешната пустиня някога е имала много различен вид. Според публикацията, в далечното минало тази област е била значително по-влажна, с езера, ливади и изобилие от водни ресурси. Това се потвърждава и от открити наблизо животински следи, особено тези на слонове и хипопотами.

Археологът Майкъл Петраглия от Института за наука за човешката история „Макс Планк“ отбеляза, че подобни условия биха могли да направят северната част на Арабския полуостров привлекателно място за хора, които се движат между Африка и Евразия.

Нов поглед върху човешката миграция

Откритието променя и разбирането ни за древните пътища на миграция на хората. Преди се смяташе, че Арабският полуостров е играл второстепенна роля в разселването на хората поради суровия си климат. Нови данни обаче показват, че регионът е бил важен миграционен коридор.

Откритите заедно човешки и животински следи потвърждават, че тази област може да е поддържала живот и да е служила като удобен маршрут за пътуване. Освен това, проучването показва, че хората са били способни да се адаптират към различни среди много по-рано, отколкото се е смятало досега.

Защо това откритие е важно?

Учените подчертаха, че подобни открития помагат да се разбере по-добре как човечеството се е разпространило по планетата. Следите от стъпки са уникален вид доказателство, тъй като те записват специфичен момент във времето, за разлика от костите или инструментите, които могат да се натрупват за дълъг период от време

По този начин откритието в пустинята Нефуд не само добавя нови факти към човешката история, но и дава повод за преосмисляне на предишни теории за това как и кога хората са започнали да колонизират нови територии извън Африка.

