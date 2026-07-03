"Действахме незабавно": Делси Родригес отхвърли критиките след земетресенията

Това беше природно бедствие с мащаб, какъвто никога не сме си представяли, въпреки че знаехме, че в нашата страна може да се случи сеизмично събитие. Не сме чакали един, два или три дни. Действахме незабавно. Това каза временният президент на Венецуела Делси Родригес и категорично отхвърли обвиненията, че правителството ѝ е реагирало твърде бавно след двете опустошителни земетресения по северното крайбрежие на страната, при които загинаха над 2000 души.

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Родригес каза, че правителството е обявило бедствено положение, за да активира протоколите за гражданска защита и извънредни ситуации в рамките на часове след трусовете с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер миналата сряда.

Тя добави, че почти всички местни чиновници в Ла Гуайра – крайбрежният щат, който е най-тежко засегнат, са загинали под руините на сградите. По думите ѝ последните данни сочат 2 595 загинали, като усилията по издирване и спасяване все още не са прекратени.

"Все още може да открием живи хора", каза тя пред зала, изпълнена с десетки чуждестранни журналисти.

Родригес не уточни броя на изчезналите. По неофициални, но широко използвани онлайн списъци, те са намалели до около 38 500 в четвъртък вечерта, след като в първите дни след земетресенията достигнаха пик от близо 60 000.

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🇻🇪 Man rescued eight days after Venezuela quakes



An international rescue team have pulled a survivor of Venezuela's twin earthquakes from the rubble, after surviving eight days underground. Hernan Gil, a 43-year-old security guard, had been buried in the booth of the seven-story… pic.twitter.com/daK4lPGu2Q — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026

Държавната телевизия редовно отразява срещите на Родригес с армията и силите за сигурност, докато военни и полицейски патрули обикалят основните улици на Ла Гуайра и на места регулират движението. Въпреки това спасителните действия са водени основно от цивилни, много от тях доброволци.

Жертвите на трусовете прекараха дни в опити да извадят свои близки с ръце и подръчни инструменти, подпомагани от пожарникари, служители на гражданска защита, хиляди членове на чуждестранни спасителни екипи, студенти по медицина и медицински сестри, както и цивилни, работещи като учители и ветеринарни лекари, а на места и военни.

Войници, които в продължение на дни работят заедно с цивилни в шестте срутени кули на голям жилищен комплекс в Ла Гуайра, заявиха пред медиите, че са се включили доброволно в спасителните операции там. Много спасители критикуват липсата на тежка техника, необходима за разчистване на масивните бетонни отломки.

Durante estos días les he compartido principalmente las labores de búsqueda y rescate, porque cada vida salvada representa una enorme esperanza.



Pero nuestra misión en Venezuela va mucho más allá. Nuestros equipos también trabajan sin descanso llevando ayuda humanitaria a… pic.twitter.com/cPeKfunIwe — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 3, 2026