16 септември 2025, 07:28 часа 301 прочитания 0 коментара
Дело за 15 млрд. долара: Тръмп ще съди за клевета и обида "New York Times"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 млрд. долара срещу вестник "New York Times", предаде Ройтерс. "Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 млрд. долара срещу вестник "New York Times", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

"New York Times" не отговори веднага на искането за коментар.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

Американският президент непрекъснато критикува изданието. Преди време той заяви, че медията публикува лъжливи новини за него и обвини медиите в неразбиране на реформите му.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дело New York Times информация 2025
