Бивш съветник на Тръмп се готвел да свали папата с помощта на Епстийн

Още едно разкритие от разсекретените материали по случая с досиетата "Епстийн" сочи за кореспонденция между бившия главен стратег на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Банън и осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Банън, който бе уволнен по време на първия мандат на Тръмп, общувал редовно с Епстийн, дори след като милионерът бе вече осъден за сексуално посегателство. На 18 юни 2019 г. Банън е изпратил на Епстийн SMS с текст: "Ще сваля Франциск". В същото съобщение той посочил папа Франциск сред политическите си опоненти, наред с Клинтън, китайския президент Си Дзинпин и Европейския съюз.

Според идеята на Банън Епстийн трябвало да му помогне да се направи филм по разобличителната книга "В килера на Ватикана" на френския журналист Фредерик Мартел. Книгата, излязла от печат през 2019 г., предизвика фурор заради разкритията си за двойни стандарти и секретност във Ватикана. Банън предложил на Епстийн да бъде изпълнителен продуцент на филма. Тези планове не са се осъществили, но по-късно Мартел потвърди, че Банън наистина е възнамерявал да използва книгата за политически натиск.

Папа Франциск многократно се е изказвал недвусмислено срещу национализма и се е застъпвал за имиграцията, което влизаше в разрез с реториката на Банън. През 2018 г. той нарече папа Франциск "презрян", припомня Bild. Стив Банън отдавна се опитва да засили националистическо-популистките движения в САЩ и Европа, включително с помощта на десния портал Breitbart News. През 2014 г. той дори откри офис на Breitbart в Рим.

