Откриха осем отрязани глави на плаж в Еквадор (СНИМКИ)

15 февруари 2026, 14:46 часа 397 прочитания 0 коментара
Вчера, 14 февруари, полицията в Еквадор е открила осем отрязани човешки глави, натъпкани в два чувала, на плаж в крайбрежната провинция Гуаяс в западната част на страната. Близо до зловещата находка е намерена бележка с текст "prohibido robar" ("Забранено е да се краде"), съобщиха от полицията. Според излязлата информация дотук, главите принадлежат на осем млади мъже, като бяха разпространени и техни снимки:

Според първоначалната версия, жертвите не са били убити на мястото, където са открити главите, а вероятно в съседната провинция Манаби. Предполага се, че посланието на бележката е предупреждение към престъпни групи, заяви главен комисар Марсело Кастийо. 

Това не е първият подобен случай: на 11 януари тази година бяха намерени пет отрязани глави и на друг плаж в Еквадор. Смята се, че тези престъпления са свързани с войната между наркобандите, която избухна в страната.

Миналата година процентът на убийствата, според Министерството на вътрешните работи на Еквадор, е бил 54 на 100 000 жители – това е приблизително едно убийство на час, и е своеобразен рекорд за страната.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Еквадор Наркотици Убийства Наркоканали отрязана глава наркокартели
