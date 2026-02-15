Оставката на Румен Радев:

Обама отговори на маймунското видео на Тръмп: Клоунско шоу

15 февруари 2026, 11:53 часа 417 прочитания 0 коментара
"Клоунски спектакъл". Така бившият американски президент Барак Обама коментира видеото на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, което изобразява него и съпругата му Мишел Обама като маймуни.

Обама коментира за първи път видеото, споделено от Тръмп, в което редица политически фигури, включително семейство Обама, биват осмивани.

В интервю с подкастъра Брайън Тайлър Коен Обама критикува липсата на "срам" и "приличие" в американската политика.

Още: Тръмп отказа да се извини за расисткото видео със семейство Обама

Липса на "елементарна форма на приличие"

"В социалните медии и телевизията се случва един вид клоунски спектакъл. Изглежда, че хората вече не изпитват никакъв срам от това, което преди се е смятало за елементарна форма на приличие и уважение към поста", заяви той, без да споменава Тръмп по име.

Обама добави, че крайната реакция ще дойде от американския народ.

Обидното видео беше публикувано на 5 февруари в акаунта на Тръмп в Truth Social. В края на клипа главите на Мишел и Барак Обама се появяват за кратко върху телата на маймуни, танцуващи в джунгла.

Още: Тръмп пусна расистко ВИДЕО, показа семейство Обама като маймуни

По-късно Белият дом премахна видеото, заявявайки, че служител го е публикувал случайно.

Тръмп коментира, че е гледал само първата част на видеото и отказа да се извини.

 

 

Десислава Любомирова
