Обама отговори на маймунското видео на Тръмп: Клоунско шоу

"Клоунски спектакъл". Така бившият американски президент Барак Обама коментира видеото на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, което изобразява него и съпругата му Мишел Обама като маймуни.

Обама коментира за първи път видеото, споделено от Тръмп, в което редица политически фигури, включително семейство Обама, биват осмивани.

В интервю с подкастъра Брайън Тайлър Коен Обама критикува липсата на "срам" и "приличие" в американската политика.

Липса на "елементарна форма на приличие"

"В социалните медии и телевизията се случва един вид клоунски спектакъл. Изглежда, че хората вече не изпитват никакъв срам от това, което преди се е смятало за елементарна форма на приличие и уважение към поста", заяви той, без да споменава Тръмп по име.

Обама добави, че крайната реакция ще дойде от американския народ.

Обидното видео беше публикувано на 5 февруари в акаунта на Тръмп в Truth Social. В края на клипа главите на Мишел и Барак Обама се появяват за кратко върху телата на маймуни, танцуващи в джунгла.

По-късно Белият дом премахна видеото, заявявайки, че служител го е публикувал случайно.

Тръмп коментира, че е гледал само първата част на видеото и отказа да се извини.

“Clown show” — Obama responds to Trump’s video depicting him as a monkey



Former U.S. President Barack Obama has spoken out for the first time about a video shared by Donald Trump, in which Obama and his wife Michelle were portrayed as monkeys.



In an interview with podcaster… https://t.co/5ZNfan7Ge2 pic.twitter.com/Z6f8OTU684 — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026