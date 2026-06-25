Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА)

Над 30 души са загинали, а стотици са ранени, като се очаква броят на жертвите да се увеличи след най-мощното земетресение във Венецуела от повече от век. Земетресението с магнитуд 7,5 по Риихтер удари северното крайбрежие на страната само 40 секунди след предишен трус от 7,2. Мощните трусове срутиха домове в Каракас и причиниха огромни разрушения в региона. Стотици екипи за първа помощ са на терен и търсят оцелели под руините.

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⚠️ The death toll from the devastating earthquakes in Venezuela has risen to 32 dead and 700 injured



Acting President Delcy Rodríguez said these figures do not include the hard-hit state of La Guaira, where search-and-rescue operations are still underway. Officials warn the… https://t.co/U2L2L8Awb1 pic.twitter.com/7tRst1f9lA — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Жител на Каракас, оцелял след земетресението, ударило града през 1967 г., каза, че сега трусовете са били несравними с нищо, което е преживявал. Друг пък сравни случилото се със „сцена като от филм на ужасите“.

"Разрушени са десетки сгради. В момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора", каза в обръщение към нацията по националната телевизия временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която заради трусовете обяви извънредно положение в страната.

Тя обяви и че движението в метрото и по железопътната мрежа в страната е преустановено.

🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Земетресението ще натовари допълнително икономиката на Венецуела, осакатена от години на санкции, водени от САЩ, хиперинфлация, корупция в правителството и лошо управление на петролния сектор, пише BBC.

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Multiple large apartment buildings collapsed in Playa Grande, La Guaira after yesterdays earthquake in Venezuela



Video is taken from

(10.6099461, -67.0113786)#Venezuela pic.twitter.com/nDxScsqUc7 — CNW (@ConflictsW) June 25, 2026

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност за помощ. Той каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

В социалната платформа "X" държавният секретар Марко Рубио написа, че САЩ "незабавно" изпращат спасители и хуманитарна помощ за Венецуела. "Америка е до венецуелския народ в тези трудни времена“, посочи американският първи дипломат.