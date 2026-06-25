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Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА)

25 юни 2026, 10:09 часа 495 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА)

Над 30 души са загинали, а стотици са ранени, като се очаква броят на жертвите да се увеличи след най-мощното земетресение във Венецуела от повече от век. Земетресението с магнитуд 7,5 по Риихтер удари северното крайбрежие на страната само 40 секунди след предишен трус от 7,2. Мощните трусове срутиха домове в Каракас и причиниха огромни разрушения в региона. Стотици екипи за първа помощ са на терен и търсят оцелели под руините.

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Жител на Каракас, оцелял след земетресението, ударило града през 1967 г., каза, че сега трусовете са били несравними с нищо, което е преживявал. Друг пък сравни случилото се със „сцена като от филм на ужасите“.

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"Разрушени са десетки сгради. В момента текат интензивни спасителни операции. Целта е да спасим колкото се може повече хора", каза в обръщение към нацията по националната телевизия временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която заради трусовете обяви извънредно положение в страната.

Тя обяви и че движението в метрото и по железопътната мрежа в страната е преустановено.

Земетресението ще натовари допълнително икономиката на Венецуела, осакатена от години на санкции, водени от САЩ, хиперинфлация, корупция в правителството и лошо управление на петролния сектор, пише BBC.

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По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност за помощ. Той каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

В социалната платформа "X" държавният секретар Марко Рубио написа, че САЩ "незабавно" изпращат спасители и хуманитарна помощ за Венецуела. "Америка е до венецуелския народ в тези трудни времена“, посочи американският първи дипломат.

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Венецуела земетресение жертви Делси Родригес
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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