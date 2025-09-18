Диагностицираха Болсонаро с рак на кожата

Медицинските тестове на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро тази седмица са показали ранен стадий на рак на кожата, съобщава CNN. Припомняме, че новината идва по-малко от седмица след като бившият президент беше осъден за заговор за държавен преврат, който според прокурорите включва планове за убийство на настоящия президент Лула да Силва. 70-годишният Болсонаро беше осъден на повече от 27 години затвор. Той остава под домашен арест и се очаква да обжалва.

Битката на Болсонаро

Болсонаро бе приет в болницата за втори път във вторник поради замаяност и ниско кръвно налягане. Крайнодесният политик е бил хоспитализиран преди това поради рана, получена при намушкане по време на предизборната му кампания преди седем години.

Най-големият син на Болсонаро, сенатор Флавио Болсонаро, изрази надежда, че баща му ще се излекува. "Баща ми вече е водил по-трудни битки и е печелил. Тази няма да е по-различна", каза той.

Припомняме, че бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, като се позова на един от синовете му. Флавио Болсонаро съобщи в "Екс", че неговият баща е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е било ниско. Седемдесетгодишният десен популист има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя поне шест операции, последната от които - този април, продължи 12 часа, отбелязва Ройтерс.

Вчера бразилски федерален съд постанови бившият президент да плати 1 милиона реала (около 160 хиляди евро) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е заемал поста, съобщи Ройтерс.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. Тогава президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този разред насекоми. От правния екип на Болсонаро засега не са коментирали съдебното решение, но по време на пледоариите казаха, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда въпросния човек.

Източник: CNN