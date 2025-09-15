След като го осъдиха: Пуснаха Болсонаро за две операции

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес. Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат. Болсонаро пристигна в болница в столицата, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там. Още: Съдът в Бразилия осъди Болсонаро: Ето колко време ще лежи в затвора

Предстои съдът да реши дали дали да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.

Присъдата на Болсонаро

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро заявиха, че ще обжалват присъдата от над 27 години затвор за заговор за преврат, "включително на международно ниво". "Защитата счита присъдите за невероятно прекомерни и несъразмерни и ще подаде съответните жалби, включително на международно ниво“, се казва в изявление, публикувано в социалните мрежи от помощника на Болсонаро Фабио Вайнгартен.

Той е осъден за ръководенето на "престъпна група", която заговорничела, за да осигури "авторитарното му задържане на власт", след загубата му от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

Болсонаро, който има забрана да заема публична длъжност до 2030 г. и е под домашен арест в дома си в столицата Бразилия от началото на август заради подозрения, че се опитва да попречи на процеса, снощи не присъства на изслушванията, позовавайки се на здравословни причини, съобщиха адвокатите му.

Бившият президент бе изправен пред съда заедно със седем негови бивши приближени, включително няколко бивши министри и генерали.

