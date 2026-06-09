Доверен човек на Тръмп е кандидат за генерален прокурор

Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ, което предвещава потенциална битка за одобрението му в Сената. 51-годишният Бланш заема поста на временно изпълняващ длъжността генерален прокурор, откакто Пам Бонди напусна поста през април. Оттогава той е повдигнал редица обвинения срещу политическите врагове на Тръмп.

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Бившият втори човек в Министерството на правосъдието също така защити по спорен начин „черна каса“ в размер на 1,8 милиарда долара за компенсиране на политическите съюзници на Тръмп, която администрацията оттогава е отхвърлила.

President Trump on Monday formally nominated Acting Attorney General Todd Blanche to fill the role permanently, tapping his former personal criminal defense attorney to lead the DOJ. https://t.co/zK7KJm6ebV pic.twitter.com/d1vKXDCEI1 — WFLA NEWS (@WFLA) June 8, 2026

Белият дом съобщи, че официално е изпратил номинацията на Бланш до Сената в уведомление, публикувано на уебсайта му. Тръмп беше споделил пред гостите на вечеря в Розовата градина на Белия дом миналата седмица, че възнамерява да го номинира. Но не е ясно дали Бланш ще получи достатъчна подкрепа в Сената на САЩ, който трябва да одобри номинациите на висши административни служители като генералния прокурор.

Републиканците в Конгреса нанесоха на Тръмп поредица от поражения през последните седмици, докато рейтингът му спада заради икономиката и войната с Иран, а до решаващите междинни избори остават само пет месеца. Те бяха особено разгневени от т.нар. фонд срещу „оръжията“, за който настояваше Бланш и който щеше да даде компенсации на съюзниците на Тръмп, преследвани от правосъдието по времето на предшественика му Джо Байдън. Демократите също осъдиха фонда.

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„Доналд Тръмп се занимава с най-корумпираното начинание в историята на президентството. Тод Бланш явно не е забелязал това“, заяви Дик Дърбин, високопоставен член на Демократическата партия в Сенатската съдебна комисия.

Бланш беше член на екипа за правна защита на Тръмп по време на съдебния процес в Ню Йорк за предполагаемите „пари за мълчание“, платени на порнозвездата Сторми Даниелс.

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Той беше и в екипа за защита по две федерални дела, заведени от специалния прокурор Джак Смит – за предполагаемо неправилно боравене с класифицирани документи и опит да се отменят резултатите от президентските избори през 2020 г.

Тръмп уволни предшественичката на Бланш, Пам Бонди, след месеци на напрегнати отношения заради начина, по който тя се справи с публикуването на документи на Министерството на правосъдието за покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.