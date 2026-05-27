Тръмп прати Пам Бонди в изкуствения интелект

Американският президент Доналд Тръмп е назначил бившия главен прокурор и правосъден министър на САЩ Пам Бонди в консултативен комитет за изкуствения интелект към Белия дом, съобщи изданието "Аксиос", цитирано от Ройтерс и БТА. Засега Белият дом не е отговорил на запитванията на Ройтерс за коментар по темата. Още: Разкритие: Главният прокурор на САЩ Пам Бонди молила Тръмп да не я уволнява

Припомняме, че Тръмп уволни правосъдния министър и главен прокурор на САЩ Пам Бонди след нарастващия натиск, идващ от Белия дом и Републиканската партия, най-вече във връзка с публикуването на документите за покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, посочва Ройтерс. Нейното отстраняване бележи второто уволнение на министър от кабинета на президента тази година, след като миналия месец Кристи Ноум беше уволнена като министър на вътрешната сигурност и заменена от Маркуейн Мълин.

“Обичаме Пам и тя ще премине към много необходима и важна нова работа в частния сектор, която ще бъде обявена в близко бъдеще, а нашият заместник главен прокурор и много талантлив и уважаван юрист, Тод Бланш, ще поеме функциите на временно изпълняващ длъжността главен прокурор“, написа вчера Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Бонди заяви в публикация в Екс, че ще “продължи да се бори за президента Тръмп и това правителство“ и че да допринася за по-голямата сигурност на САЩ, докато е била в министерството на правосъдието, е било “чест, каквато се дава веднъж в живота“.

Бонди, лоялна съратничка на Тръмп, която го подкрепи по време на първия му процес за импийчмънт през 2020 г. и защити опитите му да оспори резултатите от президентските избори през същата година, през последните месеци беше подложена на критики от страна на много членове на президентския екип заради начина, по който подходи към скандала с досиетата Епстийн, отбелязва “Файненшъл таймс“.

Бонди стана обект на критики и заради решението си да уволни десетки опитни прокурори, които работят по разследвания, които Тръмп не одобрява. Критици я обвиняват, че е изоставила традиционния приоритет на министерството да въздава безпристрастно правосъдие. Отстраняването ѝ от длъжност може да доведе до цялостни промени в стратегията на министерството на правосъдието и евентуално до използване на американската правосъдна система за прилагане на натиск над лица, които Тръмп смята за неудобни, посочва Ройтерс.

