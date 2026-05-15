Рубио: Не сме молили Китай да ни помага с Иран, нямаме нужда от китайска помощ (ВИДЕО)

15 май 2026, 8:16 часа
Снимка: Getty Images
"Нищо не сме молили Китай относно Иран. Не сме искали помощ от Китай, нямаме нужда от помощ от Китай". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за NBC. И уточни, че САЩ са повдигнали в Китай въпроса за Иран и специално ядреното оръжие, за да е ясно каква е позицията им - Още: Саудитска Арабия действа по инициатива, която да спре Иран да воюва

Тръмп потвърди, че в Китай въпросът за Иран е дискутиран и го направи, докато стоеше до китайския президент Си Дзинпин. Американският президент повтори – не искаме Иран да има ядрено оръжие, искаме Ормузкият проток да бъде отворен и всичко да приключи. Обяснението на Тръмп за Ормузкия проток продължава да е все така смешно: "Те (иранците) го затвориха, ние го затворихме след тях, но искаме да е отворен":

Отделно Тръмп пак изсипа похвали за Дзинпин и за Китай: "Просто искам да благодаря на президента Си и на всички негови представители – с всички тях се сприятелихме. Страхотни хора".

Днес, 15 май, е последният ден от визитата на Тръмп в Китай. Програмата му включваше среща при затворени врати със Си Дзинпин.

Доналд Тръмп Иран Китай Си Дзинпин Марко Рубио война Иран
Ивайло Ачев
