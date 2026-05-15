Рубио: Не сме молили Китай да ни помага с Иран, нямаме нужда от китайска помощ (ВИДЕО)

"Нищо не сме молили Китай относно Иран. Не сме искали помощ от Китай, нямаме нужда от помощ от Китай". Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за NBC. И уточни, че САЩ са повдигнали в Китай въпроса за Иран и специално ядреното оръжие, за да е ясно каква е позицията им - Още: Саудитска Арабия действа по инициатива, която да спре Иран да воюва
Q: What exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran?— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Rubio: He didn’t ask him for anything. We’re not asking for China’s help. We don’t need their help. pic.twitter.com/vR5HrqR7R1
Тръмп потвърди, че в Китай въпросът за Иран е дискутиран и го направи, докато стоеше до китайския президент Си Дзинпин. Американският президент повтори – не искаме Иран да има ядрено оръжие, искаме Ормузкият проток да бъде отворен и всичко да приключи. Обяснението на Тръмп за Ормузкия проток продължава да е все така смешно: "Те (иранците) го затвориха, ние го затворихме след тях, но искаме да е отворен":
Trump with Xi:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
We did discuss Iran. We feel very similar. We want the straits open. We’re closing it now. They closed it, and we closed it on top of them—but we want the straits open. pic.twitter.com/4yUp3bpAlH
Отделно Тръмп пак изсипа похвали за Дзинпин и за Китай: "Просто искам да благодаря на президента Си и на всички негови представители – с всички тях се сприятелихме. Страхотни хора".
I just want to thank President Xi and all of his representatives—we’ve become friendly with all of them. Great people. pic.twitter.com/QbGhEnJaQz
Днес, 15 май, е последният ден от визитата на Тръмп в Китай. Програмата му включваше среща при затворени врати със Си Дзинпин.
