Живот зад решетките: Ето как минава денят на Мадуро

Синът на бившия венецуелски диктатор Николас Мадуро разкри как баща му живее в американски затвор. Той е държан в общо помещение с 18 затворници. Сваленият диктатор прекарва времето си в четене на книги и учене на английски. Половината от съкилийниците му говорят испански, а на Мадуро е позволено да се обажда на семейството си всеки ден.

ОЩЕ: Делото срещу Мадуро тръгва: САЩ се съгласиха на важно изключение

Жертвите на режима му никога не са имали подобни условия - много от тях са били брутално измъчвани и убивани в тайни затвори във Венецуела.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени от американските сили в Каракас в началото на януари и откарани в Ню Йорк. Повдигнати са им редица обвинения, включително в наркотероризъм, свързани с твърдения, че Мадуро е използвал длъжността си, за да улесни контрабандата на големи количества кокаин в САЩ. Бившият венецуелски президент отрече обвиненията.