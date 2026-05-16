"Труден въпрос": Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха освобождаването на медийния магнат Джими Лай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е повдигнал въпроса за осъдения на затвор медиен магнат в Хонконг Джими Лай на срещата с китайския си колега Си Дзинпин. Той обаче му казал, че освобождаването на продемократичния активист би било "труден въпрос". Тръмп коментира темата пред журналисти на връщане от Китай. "Вярвам, че Си Дзинпин обмисля сериозно освобождаването на църковен пастор, задържан в Китай", каза той, без да даде подробности, но в същото време добави, че е настроен по-малко оптимистично, що се отнася до тежкото положение на Лай.

ОЩЕ: Тежка присъда за продемократичен медиен магнат от Хонконг, критикувал Китай и срещал се с лидери на САЩ

Семейството и поддръжниците на 78-годишния британски гражданин се надяваха, че президентът на САЩ може да помогне за освобождаването му, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Държавният секретар Марко Рубио, от своя страна, призова Пекин да се вслуша в призивите на Вашингтон да освободи Джими Лай.

Медийният магнат, който беше влиятелна фигура в продемократичното движение в Хонконг, бе задържан през 2020 г. по време на репресиите след масовите антиправителствени протести в бившата британска колония.

ОЩЕ: САЩ с официална реакция на арест на хонконгски медиен магнат

По-рано тази година Лай беше осъден на 20 години затвор в съответствие със закона за националната сигурност, наложен от Пекин на китайския специален административен район.

На фона на критиките от страна на западни държави, Китай отговори, че делото срещу медийния магнат е изцяло вътрешен въпрос на Хонконг.