САЩ ликвидираха втория човек в "Ислямска държава"

16 май 2026, 8:05 часа
Въоръжените сили на САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на джихадистката групировка "Ислямска държава" в световен мащаб. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия, съобщи Тръмп.

След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава.

Нигерия се превръща в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.

В началото на миналия месец нигерийските въоръжени сили вече обявиха, че са елиминирали Мануки.

Доналд Тръмп Нигерия Ислямска държава
Виолета Иванова
Виолета Иванова
