САЩ ликвидираха втория човек в "Ислямска държава"

Въоръжените сили на САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на джихадистката групировка "Ислямска държава" в световен мащаб. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия, съобщи Тръмп.
"Today the fugitive leader of ISIS in Iraq was killed. He was relentlessly hunted down by our intrepid warfighters. His miserable life was terminated, along with another member of ISIS, in coordination with the Iraqi Government and the Kurdish Regional Government. PEACE THROUGH… pic.twitter.com/gB68jMpd64— President Donald J. Trump (@POTUS) March 15, 2025
След началото на втория президентски мандат на Тръмп САЩ започнаха да нанасят удари срещу джихадисти в западноафриканската държава.
Нигерия се превръща в сцена на джихадистки бунт, като североизточната част на страната е епицентърът на конфликта, причинил смъртта на десетки хиляди хора.
В началото на миналия месец нигерийските въоръжени сили вече обявиха, че са елиминирали Мануки.