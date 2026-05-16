Шпионаж в полза на Иран: ФБР обяви награда от 200 000 долара за бивша военна

ФБР предлага награда от 200 000 долара за информация, която да доведе до залавянето и съдебното преследване на бивша специалистка по контраразузнаване от Военновъздушните сили на САЩ, която през 2013 г. е дезертирала в Иран и по-късно е била обвинен в разкриване на класифицирана информация на правителството в Техеран, предаде Асошиейтед прес.

Търси се

47-годишната Моника Елфриде Уит беше обвинена през февруари 2019 г. в шпионаж, включително предаване на информация за националната отбрана на правителството на Иран. Тя все още е на свобода.

Смята се, че Уит "е предала клетвата си към Конституцията преди повече от десетилетие, като е дезертирала в Иран и е предоставила на иранския режим информация за националната отбрана и вероятно продължава да подкрепя техните злонамерени дейности", заяви в сряда в съобщение за медиите Даниел Виерзбицки, специален агент, отговарящ за отдела за контраразузнаване и киберсигурност на местния офис на ФБР във Вашингтон.

"ФБР не е забравило и вярва, че в този критичен момент от историята на Иран има някой, който знае нещо за местонахождението ѝ", заявиха от федералната полиция на САЩ.

Засега не е ясно защо ФБР обръща внимание на случая с Уит. САЩ и Иран са във война от 28 февруари.

Уит е служила във Военновъздушните сили между 1997 и 2008 г., където е била обучена на фарси и е била изпращана в чужбина на секретни контраразузнавателни мисии, включително в Близкия изток. По-късно тя е работила като подизпълнител на американското министерство на отбраната.

Родената в Тексас жена емигрирала в Иран през 2013 г., след като била поканена на две конференции в страната, които според Министерството на правосъдието насърчавали антизападната пропаганда и осъждали американските морални стандарти.

Преди това ФБР предупредило Уит за дейността ѝ, но тя заявила на агентите, че няма да предоставя чувствителна информация за работата си, ако се върне в Иран, посочиха прокурорите.

Според обвинителния акт Уит е изложила на риск "поверителна и класифицирана информация и програми, свързани с националната отбрана на САЩ", според прессъобщението.

"Уит е предоставила умишлено информация, която е изложила на опасност американски служители и техните семейства, разположени в чужбина. Тя също така е провела проучвания от името на иранския режим, за да им позволи да насочат действията си срещу бившите ѝ колеги" според същия източник.