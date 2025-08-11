Войната в Украйна:

Тежка катастрофа между шест коли на магистрала "Тракия"

Тежка катастрофа между шест автомобила е станала тази вечер на АМ „Тракия”, съобщи TrafficNews. Инцидентът се е случил на 297-ия километър от автомагистрала, в посока София. Според очевидци някои от автомобилите са изхвърчали в канавката.

Временно се ограничава движението в района на катастрофата в посока София, съобщиха от АПИ. Обходният маршрут е през път III-795 - Карнобат - път I-6 Лозенец - път I-7- Зимница - п.в. "Зимница" - АМ "Тракия". Трафикът се регулира от пътна полиция.

